Ryanair dă în judecată un pasager pe care îl acuză de comportament „complet inacceptabil” în timpul unui zbor

Studiu Oxford: Poluarea cu plumb, în urma exploatărilor miniere, a provocat probleme neurologice în timpul Imperiului Roman Poluarea cu plumb, în urma exploatărilor miniere, a determinat numeroase probleme neurologice în timpul Imperiului Roman și, implicit, o scădere a IQ-ului colectiv la nivelul întregii populații europene, timp de 200 de ani. Studiul a fost realizat de cercetătorii de la Universitatea Oxford și publicat în Proceedings of the National Academy of Science (PNAS). Acesta arată că...