Victor Parlicov, ex-ministru al Energiei: „Povestea gazului gratuit trebuie încheiată”

11:30

Rusia a capturat mii de kilometri pătraţi de teritoriu ucrainean în ultimul an, relatează presa de la Kiev, potrivit dpa. Teritoriul cucerit este aproximativ de dimensiunea insulei Mallorca sau a insulei Long Island din New York, relatează relatează Digi24.ro Rușii au cucerit aproape 3.600 de kilometri pătraţi din Ucraina în 2024. Ucraina a suferit cele mai […] Articolul Trupele ruse continuă să avanseze în Ucraina. Cât teritoriu au pierdut ucrainenii în ultimul an apare prima dată în SafeNews.