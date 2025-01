Circulația autobuzelor și a metroului, afectată în Oslo din cauza "colapsului de ninsori"

22:00

New York a devenit primul oraș american în care șoferii vor plăti pentru accesul pe drumurile centrale în orele de vârf.Potrivit Noi.md, agenția Associated Press a raportat despre această măsură.Conform publicației, programul a fost lansat pe 5 ianuarie. Această „taxă de congestionare” are scopul de a reduce ambuteiajele în acest oraș dens populat.Costul accesului în cea mai aglomerată