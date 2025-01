CRBL, despre diferența de vârstă dintre el și iubita moldoveancă: „Nebunia asta este benefică relației noastre. Am aflat că sunt gelos”

CRBL și Elena Vîșcu au divorțat după 16 ani de căsnicie. Acum artistul are o altă relație, pe care o trăiește intens. Olga Guțanu, tânăra de 23 de ani de care este îndrăgostit CRBL, este din Republica Moldova și are o carieră în modelling. CRBL are convingerea că iubirea nu întreabă de vârstă și recunoaște că are momente când se lasă dominat de gelozie, sentiment de care nu se credea capabil, scrie viva.ro.

