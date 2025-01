Mesajul Patriarhului Daniel pentru 2025: „Să privim cu încredere și speranță, dar și cu responsabilitate și gravitate, fiecare clipă”

20:45

Premierul Dorin Recean a felicitat cetățenii Republicii Moldova, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, cu ocazia Anului Nou. Acesta a menționat că în anul 2024 „am demonstrat unitate atunci când am ales un președinte care are capacitatea să pună țara la adăpost și să mențină pacea. Și am demonstrat unitate atunci când i-am susținut pe cei care ne-au reprezentat cu mândrie pe arenele internaționale”.