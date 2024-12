Dorin Recean, mesaj de Anul Nou: Privim spre 2025 cu încredere și solidaritate | Deschide

„Încheiem un an care ne-a arătat, din nou, ce înseamnă să fim uniți. Am demonstrat unitate atunci când am decis că vrem să devenim membri ai Uniunii Europene, în ciuda unui război la graniță și a unui război hibrid în țară”, a spus premierul Dorin, în mesajul său de Revelion.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Deschide.md