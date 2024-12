Procurorii Eugenia Zubco și Grigore Niculiță, candidați la CSP, au promovat Vetting-ul: Alți 53 de subiecți sunt în proces de evaluare

11:20

Focuri spectaculoase de artificii şi petreceri grandioase. Aşa vor întâmpina marile oraşe ale lumii Noul An. La New York, lumea se va aduna în Times Square pentru a aştepta ca bila luminoasă să cadă la miezul nopţii. Revelionul din acest an vine însă şi cu interdicţii. Din motive de siguranţă, la Paris, autorităţile au interzis vânzarea şi consumul de alcool pe bulevarde de la ora 16. Iar în Marea Britanie, evenimentele în aer liber au fost anulate în cel puţin două oraşe, din cauza vremii nefavorabile, scrie observatornews.ro.