Ce urări de Anul Nou i-au făcut Kim Jong Un și Xi Jinping „celui mai drag prieten şi camarad”, Vladimir Putin

Fostul deputat Sergiu Sîrbu a venit cu o noutate pe final de an. Acesta a anunțat, pe rețele, că recent a devenit Doctor cu acte în regulă. „După un drum lung de zece ani și plin de lecții valoroase și cercetare intensă, am reușit să finalizez doctoratul în cadrul Universității de Stat din Moldova (USM). Cum se spune: Mai bine mai târziu decât niciodată. Am obținut titlul de Doctor în Drept, specialitatea Drept constituțional!”, a scris ex-parlamentarul.