Șefa statului, bilanțul campaniei de împădurire: „Au fost plantate și regenerate păduri pe o suprafață de peste 7 mii de ha”

Șefa statului, bilanțul campaniei de împădurire: „Au fost plantate și regenerate păduri pe o suprafață de peste 7 mii de ha” La sfârșit de an, președinta Maia Sandu a făcut bilanțul Programului național de împădurire din 2024. Șefa statului a anunțat că în acest an s-a plantat și regenerat păduri pe o suprafață de peste 7 mii de hectare, în cadrul programului. „Am dotat silvicultorii cu 14 seturi de utilaje noi, inclusiv tractoare, mulcere și rotovatoare și am semnat un acord de 200 de milioane...

