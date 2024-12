Evreii celebrează de astăzi Hanukkah; Ce mesaj a transmis Maia Sandu comunității evreiești din Republica Moldova

13:30

Maia Sandu condamnă atacul Rusiei: „În timp ce țările noastre sărbătoresc Crăciunul, Kremlinul alege distrugerea” Președinta Republicii Moldova a confirmat că o rachetă rusească a intrat în spațiul aerian al țării noastre. „În timp ce țările noastre sărbătoresc Crăciunul, Kremlinul alege distrugerea, vizând infrastructura energetică a Ucrainei și încălcând spațiul aerian al Moldovei cu o rachetă. Moldova condamnă aceste acte și este deplin solidară cu Ucraina”, a declarat Maia Sandu. While our c...