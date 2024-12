11:30

Președintele Volodimir Zelenski i-a felicitat pe ucraineni cu ocazia Crăciunului care se apropie. În discursul său, el a amintit de soarta compozitorului Mikola Leontovich, care a dat lumii „Shchedrik” (cunoscut nouă sub denumirea anglo-saxona „Carol of the Bells”). De asemenea, el a subliniat adevăratele intenții ale dictatorului de la Kremlin, Vladimir Putin.