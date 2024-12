Pericole la drum: 33 de șoferi, prinși în stare de ebrietate avansată; 3300 de abateri, documentate de poliție în weekend

22:00

Financial Times îl desemnează pe Donald Trump Omul Anului 2024; Va aduce Trump o nouă eră sau un haos asupra Americii? După cea mai dramatică revenire din istoria modernă a SUA, Donald Trump promite americanilor o nouă eră de reglementare radicală și o schimbare profundă spre o extremă de dreapta culturală. Luna aceasta acesta a fost desemnat atât de revista Time cât și de Financial Times Omul Anului 2024, potrivit Economedia. La 20 ianuarie 2021, Donald Trump a urcat la bordul Air Force One pen...