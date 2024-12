Cursul valutar BNM pentru 23 decembrie

09:30

Astăzi, meteorologii promit vreme noroasă cu ninsori slabe și vînt în rafale.În sudul țării, termometrele vor arăta 3° C ... +5° C în cursul zilei, în timp ce în centru se așteaptă ca valorile să fie cuprinse între +0° C ... +2° C.În nordul țării, mercurul din termometre va urca de la -2° C la +0° C pe parcursul zilei.