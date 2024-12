Peste 63 de mii de traversări la frontiere: Sinteza pentru 21 decembrie

20:00

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova s-a alăturat campaniei „Biblioteca de sub brad”. Cărțile donate în cadrul acestei inițiative vor ajunge la copiii din centrele de plasament din întreaga țară. Campania „Biblioteca de sub brad” continuă să inspire solidaritate și sprijin pentru educație, diversitatea culturală și să încurajeze schimbul de cunoștințe la nivel național și [...] Articolul VIDEO Ministerul Afacerilor Externe s-a alăturat campaniei „Biblioteca de sub brad” apare prima dată în NordNews.