Ian Lisnevschi: „Sistemul politic din Moldova se confruntă cu o gravă criză de încredere”

09:30

Meteorologii promit pentru astăzi vreme înnorată.Sînt posibile precipitații sub formă de ploaie și lapoviță.În sudul țării în cursul după-amiezii termometrele vor arăta 5° C...+7° C, în centru se așteaptă +2° C.... +4° С.În nordul țării, termometrele vor urca de la +0° C la +2° C pe parcursul zilei.