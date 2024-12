În New York, vor fi interzise zborurile dronelor. Precizările guvernatorului

Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) intenționează să interzică temporar zborurile vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) deasupra infrastructurii critice din statul New York.„New York a monitorizat îndeaproape rapoartele privind activitatea dronelor de la jumătatea lunii noiembrie și am colaborat îndeaproape cu partenerii noștri la nivel federal. Am vorbit cu Secretarul Securității I

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md