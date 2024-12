Executivul a aprobat modificări la Legea privind auditul situațiilor financiare

11:00

Deputații din formațiunea Blocul Comuniștilor și Socialiștilor din Parlamentul Republicii Moldova au venit în această dimineață cu solicitarea de a fi audiați mai mulți demnitari de stat.”Nu o singură dată am încercat să sensibilizez subiectul ce ține de accidentele din RM. Noi în comisia securitate am discutat acest subiect, dar regretabil că am venit doar cu anumite constatări de lacune care