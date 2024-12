Vinicius Junior, câștigător al galei FIFA The Best 2024

Atacantul brazilian Vinicius Junior (24 de ani) este marele câștigător al galei FIFA The Best 2024. Vedeta lui Real Madrid a fost desemnat cel mai bun jucător al sezonului 2023/2024, după ce la gala Balonului de Aur a pierdut această distincție în fața spaniolului Rodri. (foto: Twitter @FabrizioRomano) The post Vinicius Junior, câștigător al galei FIFA The Best 2024 first appeared on Sport1.

