Școlile din Moldova pot aplica la granturi de până la 36 000 de dolari pentru a implementa inițiative de modernizare a procesului educațional

Oricine poate lansa o afacere, dar la început este nevoie de îndrumare pentru a înțelege pașii necesari. Programul „Antreprenoriat de la Zero" oferit de Orange Digital Center oferă această îndrumare gratuită pentru cei care doresc să-și înceapă propria afacere. Programul sprijină oamenii cu idei de afaceri și viitorii antreprenori aflați la început de drum să-și lanseze propria afacere de la zero. La ediția din acest an au fost selectați 100 de participanți, care, timp de opt săptămâni, au fost ghidați de 13 mentori pentru a-și transforma ideea într-o afacere bine gândită. În acest articol vă vom povesti cum s-a desfășurat ediția programului din acest an și ce ar trebui să cunoașteți pentru a vă înregistra la edițiile care urmează.