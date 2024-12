O stație de epurare modernă, construită la Sîngerei. Investiție de 11 milioane de lei pentru un mediu mai curat

13:10

Campania „Biblioteca de sub brad” a ajuns anul acesta la cea de-a treia ediție. Guvernul Republicii Moldova anunță că toți doritorii pot dona cărți în perioada 3-20 decembrie curent. Potrivit autorităților, cărțile adunate în acest an vor fi repartizate în centrele de plasament pentru copii, dar și în spitalele din țară. „La campanie sunt invitați […] Articolul Donează o carte la „Biblioteca de sub brad” până pe 20 decembrie. Campanie organizată la Guvern apare prima dată în Realitatea.md.