Trupa AC/DC anunță primul turneu în America de Nord după nouă ani

Olga Fedosenco, tânăra care ne reprezintă țara la Beauty Queen of the Universe International, își împărtășește experiențele de care are parte în acele zile la Cairo, acolo unde se desfășoară competiția. Moldoveanca a avut o excursie uimitoare la Piramide și s-a împrietenit cu celelalte participante, venite din diverse colțuri ale lumii să-și etaleze frumusețea.