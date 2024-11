Ar fi revenirea anului: "Barcelona a primit o șansă de aur"! Numele uriaș care poate semna în 2025

11:50

Kazahstanul vrea să-şi majoreze semnificativ exporturile de petrol, ocolind Rusia Kazahstanul şi-ar putea majora semnificativ exporturile de ţiţei de la portul turcesc Ceyhan, a declarat luni ministrul Energiei, Almasadam Satkaliyev, o decizie care ar reduce ponderea de peste 80% a fluxurilor pe care le trimite în prezent via Rusia, transmit Reuters și Agerpres. Exporturile via conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) ar putea creşte la 20 milioane tone metrice pe an, de la nivelul actual de 1,5 milio...