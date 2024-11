ONU: 85.000 de femei și fete ucise intenționat în 2023, majoritatea de apropiați

11:20

Elena Lasconi, candidata USR pentru alegerile prezidențiale din România, intrată în luptă în turul II cu Călin Georgescu, nu stă chiar bine la capitolul „avere”. Din contra, Lasconi are datorii uriașe, de ordinul a zeci de mii de euro, scrie gândul.ro. Elena Lasconi, candidata USR cu șanse mari la alegerile prezidențiale are o situație materială „mai […] Articolul Care e averea Elenei Lasconi, contracandidata lui Călin Georgescu în turul II la prezidențialele din România: Are datorii de ordinul zecilor de mii de euro apare prima dată în SafeNews.