Studiu: 2024 va fi cel mai cald an înregistrat pînă acum

Oamenii de știință sînt acum „practic siguri” că 2024 va fi cel mai cald an înregistrat. Pînă în acest an, temperaturile medii globale au fost cu 0,71 grade C peste media din 1991 pînă în 2020.Acesta este cel mai cald an înregistrat pentru această perioadă și cu 0,16 grade C mai cald decît în ​​primele 10 luni ale anului 2023, potrivit celor mai recente date de la Serviciul Copernicus pentru S

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md