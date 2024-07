Ce decizie a luat asupra viitorului său Domenico Tedesco după eliminarea Belgiei de la EURO

22:40

Întâlnire între Vladimir Putin și Xi Jinping în Kazahstan Preşedinţii rus Vladimir Putin şi chinez Xi Jinping au început miercuri o întâlnire la Astana, capitala Kazahstanului, potrivit imaginilor difuzate de televiziunea de stat rusă, la o lună şi jumătate după ultimele lor discuţii din China, la mijlocul lunii mai. Această întâlnire dintre cei doi şefi de stat în Asia Centrală are loc în marja summitului Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OSC), care are drept scop să contracareze ceea c...