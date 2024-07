Se pregătește o "ofertă de pe altă planetă" pentru Vinicius Junior

21:20

Cererea globală de aur, în creştere Cererea globală de aur, inclusiv achiziţiile extra-bursiere (OTC), este de 1.238 de tone pentru primul trimestru al acestui an, în creştere cu 3% de la an la an, potrivit celor mai recente date ale Consiliului Mondial al Aurului, citate într-o analiză realizată de un dealer de metale preţioase, scrie Agerpres. Este cel mai puternic prim trimestru pentru cererea globală de metal galben din 2016 până în prezent iar principalul factor este reprezentat de achiziţi...