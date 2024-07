Mihai Popșoi a discutat cu coraportorii APCE aflați în vizită de documentare la Chișinău despre implementarea reformelor democratice

20:10

În toamna aia ploioasă și mohorâtă în care Roxana mi-a dat papucii, nu-mi puteam găsi locul nicăieri în lumea asta. Oriunde mă duceam mă simțeam în plus, străin, inutil și tot de ce mă apucam, abandonam, pentru că mi se părea absurd și lipsit de sens și temei. Am venit în Flutura seara și am plecat a doua zi dimineața, după o noapte nesfârșit de lungă, chinuitoare, în care n-am pus geană pe geană și m-am perpelit ca pe jăratic, stând mai mult pe tălpi decât culcat, mai mult cu țigara în gură în...