Un alt profesor, achitat pentru tratament inuman față de un elev. Avocații au demonstrat din nou că dascălul nu este „persoană publică”

New York se confruntă cu o amenințare teroristă „extrem de gravă”, în urma arestării a opt cetățeni tadjici care aveau legături suspectate cu ISIS, potrivit Autorității Portuare din New York și șefului de securitate din New Jersey, Greg Ehrie, informează Newsweek, citat de Digi24.RO. Rapoartele care au apărut la începutul acestei săptămâni arată că opt bărbați, originari din Tadjikistan, care ar putea fi asociați cu ISIS-Khorasan sau ISIS-K, au fost arestați la New York, Philadelphia și Los Ange...