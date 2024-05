VIDEO/ Ziua Europei la Chișinău. „Copiii noștri numaidecât o să trăiască în Europa”

În acest an, pe 9 mai, R. Moldova marchează Ziua Europei sub genericul „Libertate, Pace, Prosperitate – Europa ești tu!”. La sărbătoarea organizată în PMAN s-au adunat sute de oameni, care spun că au venit să celebreze pacea, libertatea și stabilitatea. „Eu am participat la toate evenimentele și cred că acesta este lucrul cel mai...

