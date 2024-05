LIVE TEXT/ Moscova susține că a respins „încercările” Kievului de a lovi Crimeea ocupată. A 816-a zi a invaziei rusești asupra Ucrainei

14:40

R. Moldova este pe locul II la capitolul angajați în domeniul IT per cap de locuitor din Europa din anul 2021, adică pentru al treilea an consecutiv. Potrivit ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba, 4,5% din totalul persoanelor angajate în 2023, adică peste 26 300 de specialiști, au obținut un loc de muncă în...