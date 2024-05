Programul „373”: Guvernul extinde accesul la finanțare și simplifică procedurile pentru a stimula antreprenoriatul

09:00

Reprezentanta Republicii Moldova, Natalia Barbu, care a urcat pe scenă sub numărul 11, cu piesa – In The Middle, nu a fost selectată printre cei 10 concurenți din prima semifinală și nu s-a calificat în marea finală a Eurovision 2024, concurs care se desfășoară în perioada 7-11 mai în orașul Malmo, Suedia, informează MOLDPRES.