Prima reacție a Nataliei BARBU după eșecul de la Eurovision: „Nu e despre voce! Este foarte politic”

09:50

Controverse în jurul manelei „Made in Romania”, veche de acum 12 ani, dar care a devenit virală în prezent, datorită TikTok-ului. S-a adeverit că refrenul nu-i aparține lui Ionuț Cercel, dar a fost inspirat dintr-o piesă pop, semnată de Smiley, „Mr. Originality”. Maneaua a fost popularizată de doi frați focoși din Turcia, care dansează pe […] Articolul Maneaua virală „Made in Romania” are refrenul plagiat de la SMILEY! Reacția artistului după ce copia a devenit mai populară ca originalul apare prima dată în CanCan.