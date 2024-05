Rusia a lansat un nou atac de amploare împotriva Ucrainei, lovind infrastructura energetică

22:10

Astăzi, are loc prima semifinală a Eurovision Song Contest 2024 - unul dintre cele mai cunoscute evenimente muzicale de pe continentul european. În această seară, la Malmo, sub numărul 11, va urca pe scenă reprezentanta Republicii Moldova, Natalia Barbu, cu piesa - In The Middle. Concertul poate fi urmărit în transmisiune directă la postul public de televiziune Moldova 1 și Radio Moldova.