AstraZeneca retrage vaccinul său anti-Covid la nivel global. Compania se confruntă cu un proces din cauza efectelor secundare rare

22:50

La Malmö, Suedia, are loc în această seara prima semifinală a Concursului Eurovision Song Contest 2024. Reprezentanta R. Moldova, Natalia Barbu, va urca pe scenă sub numărul 11, cu piesa – In The Middle. Casele de pariuri dau Croația, Elveția și Ucraina drept primele trei favorite la victorie, în timp ce datele de streaming de la...