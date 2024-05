Ar trebui să fie înregistrate video ședințele de judecată și făcute publice? Președinta interimară a Judecătoriei Chișinău: „Va ajuta societatea să înțeleagă ce se întâmplă pe dosarele mari de corupție”

15:10

Prima semifinală a Concursului Eurovision Song Contest 2024 va avea loc marți, 7 mai. În această seară, la Malmö, Suedia, sub numărul 11, va urca pe scenă reprezentanta R. Moldova, Natalia Barbu, cu piesa – In The Middle. Evenimentul va începe la ora 22:00. „Haideți să încurajăm și să susținem reprezentanta țării noastră la Eurovision...