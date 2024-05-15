DOI LOCUITORI DIN CHIȘINĂU AU FOST REȚINUȚI PENTRU ȘANTAJ
Infotag, 15 mai 2024 14:30
DOI LOCUITORI DIN CHIȘINĂU AU FOST REȚINUȚI PENTRU ȘANTAJ
• • •
Alte ştiri de Infotag
Acum 30 minute
14:30
ELENA TEȘNER ȘI EVOLUȚIA BRANDULUI MAALEX: DE LA VIZIUNE LA 10 ANI DE SUCCES
14:30
DOI LOCUITORI DIN CHIȘINĂU AU FOST REȚINUȚI PENTRU ȘANTAJ
14:30
BANCA MONDIALĂ PREVEDE CĂ DATORIA MOLDOVEI VA SCĂDEA SUB 30% PÂNĂ ÎN 2033
Acum 2 ore
13:00
OAMENII LEGII AU DESCHIS O CAUZĂ PENALĂ PE FAPTUL CONTRABANDEI A 130 DE MII DE DOLARI
13:00
ACTIVITATEA ECONOMICĂ MODESTĂ DIN MOLDOVA ESTE SUSȚINUTĂ DE RECOLTA BOGATĂ DIN 2023 - ANCA DRAGU, GUVERNATOAREA BNM # Infotag
ACTIVITATEA ECONOMICĂ MODESTĂ DIN MOLDOVA ESTE SUSȚINUTĂ DE RECOLTA BOGATĂ DIN 2023 - ANCA DRAGU, GUVERNATOAREA BNM
13:00
POTENȚIALII CANDIDAȚI PREZIDENȚIALI ORGANIZEAZĂ CONSULTĂRI PRIVIND VIITOARELE ALEGERI
13:00
BANCA NAȚIONALĂ PROGNOZEAZĂ CĂ INFLAȚIA SE VA MENȚINE ÎN INTERVALUL ȚINTĂ DE 5 LA SUTĂ PLUS SAU MINUS 1,5% ÎN 2024 # Infotag
BANCA NAȚIONALĂ PROGNOZEAZĂ CĂ INFLAȚIA SE VA MENȚINE ÎN INTERVALUL ȚINTĂ DE 5 LA SUTĂ PLUS SAU MINUS 1,5% ÎN 2024
Acum 24 ore
01:00
O MARE PROBLEMĂ CARE ÎI REVOLTĂ TOT MAI MULT PE CETĂȚENI
01:00
PREȘEDINTA "PLATFORMEI MOLDOVA" ATRAGE ATENȚIA ASUPRA ABUZURILOR POLIȚIEI
14 mai 2024
15:30
UN LOCUITOR DIN DROCHIA CARE A RĂPIT UN CETĂȚEAN STRĂIN FOLOSIND O ARMĂ A FOST REȚINUT
15:30
PRIMĂRIA CHIȘINĂU ALOCĂ PESTE 35 DE MILIOANE PENTRU VACANȚA DE VARĂ A COPIILOR
15:30
INFLAȚIA ÎN MOLDOVA ÎN APRILIE - 1,8%, IAR CEA ANUALĂ - 3,5%
15:30
LIDERII PARTIDULUI SOCIALIST DISCUTĂ COOPERAREA BILATERALĂ CU AMBASADORUL CHINEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA # Infotag
LIDERII PARTIDULUI SOCIALIST DISCUTĂ COOPERAREA BILATERALĂ CU AMBASADORUL CHINEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
15:30
CONSILIUL UE APROBĂ PRELUNGIREA CU ÎNCĂ UN AN A PRIVILEGIILOR COMERCIALE PENTRU MOLDOVA ȘI UCRAINA # Infotag
CONSILIUL UE APROBĂ PRELUNGIREA CU ÎNCĂ UN AN A PRIVILEGIILOR COMERCIALE PENTRU MOLDOVA ȘI UCRAINA
15:00
Blinken efectuează o vizită surpriză în Ucraina pentru a da asigurări despre ajutorul american # Infotag
Blinken efectuează o vizită surpriză în Ucraina pentru a da asigurări despre ajutorul american
15:00
Putin l-a exclus pe Serghei Şoigu din noul guvern
Ieri
11:00
52 DE SECȚII DE VOTARE PENTRU ALEGERILE PARLAMENTARE DIN EUROPA VOR FI DESCHISE ÎN MOLDOVA # Infotag
52 DE SECȚII DE VOTARE PENTRU ALEGERILE PARLAMENTARE DIN EUROPA VOR FI DESCHISE ÎN MOLDOVA
11:00
„NIVELUL GALBEN” DE PERICOL TERORIST ÎN TRANSNISTRIA, PRELUNGIT CU ÎNCĂ 60 DE ZILE - PÂNĂ LA 12 IULIE # Infotag
„NIVELUL GALBEN” DE PERICOL TERORIST ÎN TRANSNISTRIA, PRELUNGIT CU ÎNCĂ 60 DE ZILE - PÂNĂ LA 12 IULIE
11:00
MINISTERU APĂRĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA ANUNȚĂ CĂ EXERCIȚIILE REZERVIȘTILOR VOR AVEA LOC ÎN A DOUA JUMĂTATE A LUNII MAI # Infotag
MINISTERU APĂRĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA ANUNȚĂ CĂ EXERCIȚIILE REZERVIȘTILOR VOR AVEA LOC ÎN A DOUA JUMĂTATE A LUNII MAI
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
PE 9 MAI RENATO USATÎI A MERS LA BERLIN ȘI A DEPUS FLORI LA MEMORIALUL DEDICAT VICTORIEI ASUPRA FASCISMULUI DIN TREPTOWER PAR # Infotag
PE 9 MAI RENATO USATÎI A MERS LA BERLIN ȘI A DEPUS FLORI LA MEMORIALUL DEDICAT VICTORIEI ASUPRA FASCISMULUI DIN TREPTOWER PAR
9 mai 2024
16:00
GUVERNATOAREA BĂNCII NAȚIONALE FELICITĂ CETĂȚENII MOLDOVENI CU OCAZIA ZILEI PĂCII ȘI UNITĂȚII ÎN EUROPA # Infotag
GUVERNATOAREA BĂNCII NAȚIONALE FELICITĂ CETĂȚENII MOLDOVENI CU OCAZIA ZILEI PĂCII ȘI UNITĂȚII ÎN EUROPA
16:00
PREȘEDINTA MAIA SANDU: MOLDOVA ALEGE PACEA, CEEA CE CĂ ÎNSEAMNĂ CĂ MOLDOVA ALEGE UNIUNEA EUROPEANĂ # Infotag
PREȘEDINTA MAIA SANDU: MOLDOVA ALEGE PACEA, CEEA CE CĂ ÎNSEAMNĂ CĂ MOLDOVA ALEGE UNIUNEA EUROPEANĂ
8 mai 2024
13:30
UN INCENDIU A IZBUCNIT LA CASA RADIO DIN CHIȘINĂU - ACESTA A FOST ÎNLĂTURAT DE 12 ECHIPAJE DE SALVARE # Infotag
UN INCENDIU A IZBUCNIT LA CASA RADIO DIN CHIȘINĂU - ACESTA A FOST ÎNLĂTURAT DE 12 ECHIPAJE DE SALVARE
13:30
PESCUITUL DE HERING ESTE PERMIS ÎN RÂUL NISTRU DIN 11 MAI
13:30
PCRM VA TRIMITE O DELEGAȚIE DE PARTID PENTRU A FACE SCHIMB DE EXPERIENȚĂ CU COLEGII CHINEZI # Infotag
PCRM VA TRIMITE O DELEGAȚIE DE PARTID PENTRU A FACE SCHIMB DE EXPERIENȚĂ CU COLEGII CHINEZI
13:30
GUVERNUL VA ÎNCEPE DISCUȚIILE CU ROMÂNIA PENTRU MODIFICAREA ACORDULUI DE COOPERARE ÎN DOMENIUL APĂRĂRII # Infotag
GUVERNUL VA ÎNCEPE DISCUȚIILE CU ROMÂNIA PENTRU MODIFICAREA ACORDULUI DE COOPERARE ÎN DOMENIUL APĂRĂRII
13:30
NORVEGIA VA OFERI 30 DE MILIOANE DE EURO MOLDOVEI PENTRU DEZVOLTAREA ENERGETICĂ, CONSOLIDAREA EDUCAȚIEI ȘI A BUNEI GUVERNĂRI # Infotag
NORVEGIA VA OFERI 30 DE MILIOANE DE EURO MOLDOVEI PENTRU DEZVOLTAREA ENERGETICĂ, CONSOLIDAREA EDUCAȚIEI ȘI A BUNEI GUVERNĂRI
7 mai 2024
18:00
PREȘEDINTA MAIA SANDU DESPRE SUSPENDAREA UNOR INSTITUȚII DE PRESĂ DIN MOLDOVA: ERAU MIJLOACE DE DEZINFORMARE ÎN MASĂ # Infotag
PREȘEDINTA MAIA SANDU DESPRE SUSPENDAREA UNOR INSTITUȚII DE PRESĂ DIN MOLDOVA: ERAU MIJLOACE DE DEZINFORMARE ÎN MASĂ
13:30
BĂRBAT DECEDAT ÎNTR-UN INCENDIU LA CHIȘINĂU
13:30
AIRBALTIC DESCHIDE O CURSĂ DIRECTĂ ÎNTRE CHIȘINĂU ȘI RIGA
13:30
FOSTUL PRIM-MINISTRU VLAD FILAT, ACHITAT ÎN DOSARUL DE SPĂLARE DE BANI
13:30
MISIUNEA FMI: REDRESAREA ECONOMICĂ A MOLDOVEI ESTE MAI LENTĂ DECÂT SE AȘTEPTA
13:30
MOLDOVA ȘI NORVEGIA VOR SEMNA UN MEMORANDUM DE COOPERARE ÎN SECTORUL ENERGETIC
13:00
Zona euro: Cel mai rapid ritm de creştere al activităţii economice din ultimul an (S&P Global) # Infotag
Zona euro: Cel mai rapid ritm de creştere al activităţii economice din ultimul an (S&P Global)
13:00
Ministerul Apărării britanic a fost ţinta unui atac cibernetic de amploare
3 mai 2024
00:00
ACTIVIȘTII PUBLICI AU ORGANIZAT UN FLASH MOB ÎN FAȚA AMBASADEI RUSIEI LA CHIȘINĂU ÎN SPRIJINUL PRESEI INDEPENDENTE. # Infotag
ACTIVIȘTII PUBLICI AU ORGANIZAT UN FLASH MOB ÎN FAȚA AMBASADEI RUSIEI LA CHIȘINĂU ÎN SPRIJINUL PRESEI INDEPENDENTE.
3 mai 2024
14:00
ECHIPA MAIB - UN EXEMPLU DE VOLUNTARIAT CORPORATIV ÎN CADRUL CAMPANIEI „MASA BUCURIEI”
13:30
OAZU NANTOI: RUSIA PREGĂTEȘTE SCENARII DE DESTABILIZARE A MOLDOVEI PENTRU A PRELUA PUTEREA # Infotag
OAZU NANTOI: RUSIA PREGĂTEȘTE SCENARII DE DESTABILIZARE A MOLDOVEI PENTRU A PRELUA PUTEREA
13:30
AIPA A ACORDAT ÎN LUNA APRILIE SUBVENȚII DE 247 DE MILIOANE DE LEI PENTRU PESTE 900 DE FERMIERI. LEI PENTRU PESTE 900 DE FERMIERI ÎN APRILIE # Infotag
AIPA A ACORDAT ÎN LUNA APRILIE SUBVENȚII DE 247 DE MILIOANE DE LEI PENTRU PESTE 900 DE FERMIERI. LEI PENTRU PESTE 900 DE FERMIERI ÎN APRILIE
2 mai 2024
15:00
VAMEȘII MOLDOVENI AU GĂSIT 100.000 DE DOLARI ÎNTR-UN AUTOCAR CARE VENEA DE LA ODESA.
15:00
POLIȚIA DE FRONTIERĂ MAJOREAZĂ NUMĂRUL DE OFIȚERI PE AEROPORTUL DIN CHIȘINĂU
15:00
ȘEFUL BIROULUI DE REINTEGRARE A INFORMAT REPREZENTANȚII GERMANI DESPRE PROGRESELE ÎNREGISTRATE ÎN SOLUȚIONAREA CONFLICTULUI TRANSNISTREAN # Infotag
ȘEFUL BIROULUI DE REINTEGRARE A INFORMAT REPREZENTANȚII GERMANI DESPRE PROGRESELE ÎNREGISTRATE ÎN SOLUȚIONAREA CONFLICTULUI TRANSNISTREAN
14:00
SUA acuză Rusia că a folosit un agent chimic în #Ucraina
14:00
Germania şi Polonia au celebrat 20 de ani de la primul mare val al extinderii UE către est # Infotag
Germania şi Polonia au celebrat 20 de ani de la primul mare val al extinderii UE către est
13:30
INSTANȚA A CONDAMNAT LA ȘASE ANI DE ÎNCHISOARE UN ȘOFER CARE A PROVOCAT UN ACCIDENT
13:30
PETROCUB ȘI ZIMBRU VOR DISPUTA CUPA MOLDOVEI ÎN MECIUL FINAL
13:30
ANRE A DECIS O NOUĂ REDUCERE A TARIFELOR LA GAZE NATURALE
13:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU: EURO-INTEGRAREA NU ESTE DOAR UN VIS FRUMOS
30 aprilie 2024
16:30
AGRICULTURE MINISTER SAYS FREE TRADE ZONE AGREEMENTS BENEFICIAL FOR MOLDOVA
16:30
POLL: MAIA SANDU AND IGOR DODON COULD POTENTIALLY ENTER SECOND ROUND OF PRESIDENTIAL ELECTION # Infotag
POLL: MAIA SANDU AND IGOR DODON COULD POTENTIALLY ENTER SECOND ROUND OF PRESIDENTIAL ELECTION
©2004—2024 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.