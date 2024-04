Comisia Europeană deschide o anchetă împotriva Facebook și Instagram legată de conținuturi politice și dezinformare

18:30

După ce am ieșit din spital, am mers cu tata la autogară, de unde am luat un autobuz spre Flutura, așezați pe scaunele din spatele șoferului, care a ținut tot drumul telefonul la ureche, nu mi-am dat seama cu cine discuta și nici despre ce, pentru că mai mult a ascultat decât a vorbit. De felul lui, tata era un om vesel și prietenos, pe toți îi saluta și cu toți intra în vorbă, dar acum nu se uita la nimeni. Se uita în podea și se ținea cu mâinile de burtă. Gemea. Tanti Ileana m-a întrebat de ce...