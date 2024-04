Părinții sunt atenționați să aibă grijă de copii în perioada vacanței de Paște

21:10

Washingtonul are dovezi ale încercărilor Beijingului de a „influența și de a interveni” în alegerile din SUA din acest an, a declarat secretarul de stat american Antony Blinkenîn timpul unei vizite în China. Oficialul a avertizat că vor fi impuse sancțiuni companiilor chineze dacă nu încetează să furnizeze materiale și echipamente militare pentru Rusia, potrivit The Guardian.