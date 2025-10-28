Chișinăul găzduiește o reuniune de nivel înalt cu participarea comisarului european pentru servicii financiare
Înalți oficiali ai autorităților naționale și europene, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și experți în domeniul economic se vor reuni joi, 30 octombrie, la Chișinău, în cadrul unui atelier de dialog la nivel înalt organizat de Banca Națională a Moldovei.Cu un discurs special va interveni Maria Luís Albuquerque, comisar european pentru servicii financiare, uniunea econom
Tinerii profesori din Republica Moldova vor beneficia de mentorat pentru dezvoltarea competențelor profesionale # Noi.md
Toți cei 426 de tineri specialiști angajați în anul curent în școlile și grădinițele din țară vor beneficia de mentorat pentru dezvoltarea competențelor profesionale.Programul a fost elaborat de Institutul Național pentru Educație și Leadership și este centrat pe sprijinirea tinerilor profesori, transmite IPN.„Ne dorim ca tinerii profesori să simtă că nu sînt singuri la început de drum.
Acum o oră
Casa de Cultură din localitatea Teiu, situată pe malul stâng al Nistrului, și-a reluat activitatea după ample lucrări de reparație.Este prima renovare majoră de la fondarea instituției acum 55 de ani, transmite IPN.Investiția, în valoare de peste 100 de mii de euro, a permis înlocuirea completă a acoperișului, schimbarea geamurilor din sala festivă și modernizarea grupurilor sanitare. Du
Drumul Moldovei spre spațiul vamal european: explicațiile oficiale ale Ministerului Finanțelor # Noi.md
Republica Moldova se pregătește pentru o transformare majoră în domeniul comerțului internațional: pînă în 2030, țara va fi integrată complet în spațiul vamal european, facilitînd tranzacțiile transfrontaliere fără bariere și reducînd semnificativ birocrația pentru mediul de afaceri.Această mișcare strategică vine în contextul realizării Programului național de aderare a Republicii Moldova la
Acum 2 ore
Comunitatea de mediu solicită ca numirea viitoarei ministre sau a viitorului ministru al mediului să se bazeze pe criterii de competență, integritate și viziune, nu pe interese politice, transmite IPN.„Deciziile care vizează acest domeniu continuă să fie luate fără implicarea reală a celor care activează zi de zi pentru protecția naturii, gestionarea durabilă a resurselor și educația ecologi
Leul moldovenesc a crescut față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană circa 0,8 bani, iar de la dolarul american – 5,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 28 octombrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,8433 lei pentru un euro (-0,75 bani) și 17,0387 lei pentru un dolar (-5,49 ban
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:28 octombrie — a 301-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 64 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Martir Luchian, preotul Antiohiei celei mariCe se sărbătorește în lume:
Astăzi, în Republica Moldova, se menține cer variabil, fără precipitații esențiale.Vîntul va sufla slab pînă la moderat, predominant din vest. Pe parcursul zilei, temperaturile aerului vor fi:— în sud: +15…+17°C,— în centrul țării: +13…+15°C,— în nord: aproximativ +10…+12°C.
Acum 4 ore
Autoritățile din Moldova contractează tot mai multe credite noi, ceea ce duce la creșterea rapidă a datoriei publice, care s-a dublat în ultimii cinci ani, dar nu vedem niciun efect economic, nici dezvoltare, nici modernizare în țară, iar creditele contractate au permis țării să supraviețuiască fără nicio dezvoltare, iar partidelor de la guvernare să-și păstreze puterea.Această opinie a fost e
Vladimir Cioban: „În Moldova, organizatorii traficului de droguri trebuie incluși în listele de sancțiuni” # Noi.md
În Moldova, organizatorii traficului de droguri identificați trebuie incluși în listele de sancțiuni și trebuie aplicate sancțiuni internaționale împotriva lor, pentru a le „tăia” posibilitățile financiare.Această opinie a fost exprimată de fostul șef al Direcției antidrog în cadrul IGP, Vladimir Cioban, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” difuzată de canalul de televiz
Acum 6 ore
Prima lucrare publicată a maestrului englez al romanelor polițiste Agata Christie a fost descoperită într-un ziar londonez, după 120 de ani.Potrivit Oxu.Az, care citează ziarul The Times, poezia „Abur versus electricitate” a fost publicată în 1905, însă informațiile eronate din biografia lui Christie nu au permis descoperirea operei de 24 de versuri mai devreme.Potrivit publicației, „reg
Tragedie în Nepal: Doi alpiniști au murit în urma unei expediții pe muntele Ama Dablam din Himalaya # Noi.md
Doi alpiniști, unul francez și unul sud-coreean și-au pierdut viața în Nepal, în timpul unor expediții separate pe muntele Ama Dablam, una dintre cele mai dificile culmi din Munții Himalaya, au anunțat luni autoritățile locale.Alpinistul francez Hugo Lucio Colonia Lazaro, în vîrstă de 65 de ani, a murit după ce a fost lovit în cap de o bucată de gheață desprinsă de pe versant, transmite mediaf
Acum 8 ore
Japonia se confruntă cu un număr record de atacuri ale urșilor flămînzi care ajung în orașe.Autoritățile oferă sfaturi de supraviețuire și iau în calcul ajutor militar, transmite mediafaxCeea ce altădată era o grijă rezervată drumeților și culegătorilor din munți a devenit acum o problemă și pentru locuitorii din zonele urbane, pe măsură ce animalele părăsesc pădurile în căutare de hrană s
Ceapa este foarte bună pentru sănătate, aşa că nu ar trebui să o excludem din meniu.În general, ceapa este săracă în calorii şi bogată în potasiu şi vitaminele B6 şi C.Datorită valorii nutritive, preţului mic şi gustului deosebit, ceapa este prezentă în majoritatea preparatelor şi salatelor.Ea ajută la îmbunătăţirea sănătăţii inimii şi poate avea un efect benefic asupra sistemului card
Cîte țări UE din cele 27 trebuie să spună „da” propuneriiÎn noaptea de sîmbătă spre duminică, weekendul care tocmai a trecut a adus un nou schimb de orar, de la cel de vară la cel de iarnă, dar acesta ar putea fi ultimul dacă va avea succes propunerea Spaniei de a redeschide dezbaterea blocată de ani de zile în Uniunea Europeană pentru eliminarea acestei măsuri, transmite mediafax.roSchimb
Acum 12 ore
Acolo, unde caii sînt regi: cum trăiesc oamenii pe insula care a renunțat definitiv la mașini # Noi.md
În nordul statului american Michigan, cunoscut drept „capitala mondială a mașinilor”, există o insulă cu 600 de locuitori, 600 de cai și un stil de viață dintr-o eră de mult apusă, care a interzis mașinile imediat după ce au fost inventate.Statul Michigan și orașul său cel mai populat, Detroit, sînt cunoscute în special pentru marile companii auto care au fost fondate aici, precum Ford, Genera
Din cauza shutdown-ului care continuă, eliberarea tichetelor în SUA în cadrul Programului de ajutor alimentar pentru americanii cu venituri mici (SNAP) va înceta începînd cu 1 noiembrie 2025.Potrivit Oxu.Az, acest lucru reiese din publicația de pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii al SUA. {{844139}}„Democrații din Senat au votat deja de 12 ori împotriva finanțării programulu
O fermă de scoici fără scoici și chiar fără fermă: iată ce descoperire miraculoasă a făcut echipa șefei Parchetului European Laura Codruța Kövesi în Bulgaria.Pe hîrtie, ferma, finanțată din fonduri europene, funcționează de 4 ani. În realitate, inspecțiile subacvatice comandate de biroul local al Parchetului European nu au descoperit decît nisip și trei geamanduri singuratice care pluteau în z
„Inovație, deschidere, dezvoltare partajată” - Dialog global la Washington despre modernizarea Chinei și cooperarea internațională # Noi.md
Dialogul global „Inovație, deschidere, dezvoltare partajată”, organizat de China Media Group (CMG) împreună cu Ambasada Chinei în Statele Unite, a avut loc recent la Washington.Evenimentul a reunit aproape o sută de invitați – experți și academicieni din China și SUA, precum și reprezentanți ai studenților americani – care au discutat despre rolul Chinei în impulsionarea inovației globale prin
27 octombrie 2025
Agenția Servicii Publice va avea, săptămîna viitoare, un program special pentru prestarea serviciilor de stare civilă.Pe 27 și 28 octombrie, cetățenii vor putea depune cereri doar pentru termenele „În ziua adresării” și pentru eliberarea actelor în 20 sau 25 de zile lucrătoare. Solicitanții vor putea merge la ghișeele ASP doar pînă la ora 12:00, fără posibilitatea programării prealabile, trans
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a comentat în cadrul unei emisiuni de la M1 situația privind participarea sa în viitoarea garnitură guvernamentală, evitînd să confirme dacă va rămîne sau nu în Guvern. Acesta a precizat că răspunsul va fi clar după ce prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, va prezenta întreaga listă a cabinetului. „- Vă doriți sau veți rămîne la Guvern? -
Deputatul partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a părăsit în semn de protest platoul emisiunii de la TVR Moldova, după ce a fost amenințat cu judecata de către deputatul PAS, Lilian Carp.Lilian Carp a declarat că afirmațiile lui Vasile Costiuc, prin care îl acuză încă din campania electorală, de colaborări dubioase cu diverși politicieni, sînt „fără niciun suport”. Deputatul PAS a spus
Un seism cu magnitudinea 6,1 a fost înregistrat luni în orașul Sindirgi, din vestul Turciei, a anunțat Agenția turcă pentru gestionarea dezastrelor (AFAD), informează AFP.Cutremurul, produs la ora 22:48 (19:48 GMT), a fost resimțit și în numeroase alte orașe din această parte a țării, inclusiv la Istanbul și Izmir, potrivit aceleiași surse, care nu a raportat victime.
Fabio Wardley nu cere lupta pentru titlu — el este deja în ea. După victoria asupra lui Joseph Parker, britanicul a devenit oficial pretendentul obligatoriu la centura de campion mondial absolut. Și acum el spune direct: „Eu sînt următorul”.Fabio Wardley nu este unul dintre cei care au crescut în sala de sport de la vîrsta de opt ani. El a început să practice boxul la douăzeci de ani. Fără șco
Beijingul marchează 80 de ani de la revenirea Taiwanului: apel la unitate și unificare pașnică # Noi.md
Este necesar să fie însușit și aplicat spiritul discursului susținut de președintele Xi Jinping în cadrul conferinței dedicate celei de-a 80-a aniversări a victoriei în Războiul Poporului Chinez de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și în Războiul Mondial Antifascist, pentru a consolida solidaritatea diasporei chineze, a păstra vie memoria istoriei, a proteja rezultatele obținute prin lupta
Abu Dhabi. Etihad Arena. Lumini, fum, lupta pentru titlul la categoria grea. Tom Aspinell intră în prima apărare a centurii împotriva lui Ciryl Gane, numărul unu în clasament, cel mai tehnic luptător din categoria grea a UFC. Totul este gata pentru spectacol. Și spectacolul începe.Prima rundă — poziție, recunoaștere, tensiune. Gane nu doar rezistă — pare încrezător. Aspinell — puțin rigid, dar
Liderii Azerbaidjanului și Turciei sînt invitați anul viitor în Armenia.Despre aceasta a declarat, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii, pe 27 octombrie, ministrul de Externe al Armeniei, Ararat Mirzoyan, scrie „Adevărul European”, citînd News.am.El a explicat că ambii lideri sînt invitați la summitul Comunității Politice Europene, care va avea loc la Erevan anul viitor.„Au existat v
Vicepremierul chinez He Lifeng, coordonator al departamentelor responsabile de afacerile economice și comerciale cu Statele Unite, a avut, între 25 și 26 octombrie, la Kuala Lumpur, consultări cu secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, și cu reprezentantul pentru afaceri comerciale, Jamieson Greer.Discuțiile au vizat principalele chestiuni de interes comun, într-un dialog descris de
Conducerea partidului catalan Junts a decis luni să înceteze colaborarea cu socialiștii premierului spaniol Pedro Sánchez în parlament, astfel lăsînd guvernul acestuia fără majoritate.Despre aceasta relatează „Adevărul European”, citînd El País.Comitetul executiv al Junts a susținut propunerea liderului partidului, Carles Puigdemont, de a rupe acordul de cooperare cu Partidul Socialist Mun
Inspectorii ANTA, instruiți în utilizarea sistemului TachoScan Control pentru creșterea siguranței rutiere # Noi.md
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) au participat recent la un curs de instruire dedicat utilizării sistemului TachoScan Control, unul dintre cele mai avansate programe europene pentru analiza tahografelor digitale, transmite Noi.md.Potrivit instituției, softul este folosit de peste 4 500 de inspectori în 27 de state membre ale Uniunii Europene, fiind un instrument de referinț
Tradiție, artă și descoperire: Muzeul Etnografic sărbătorește 136 de ani printr-un eveniment dedicat publicului # Noi.md
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală invită vizitatorii de toate vîrstele să participe la atelierul „De la natură la cultură”, organizat cu prilejul aniversării a 136 de ani de la fondarea instituției — cea mai veche instituție de cultură din Republica Moldova, transmite Noi.md.Evenimentul va avea loc vineri, 31 octombrie 2025, între orele 14:00 și 16:00, și propune o incursiune c
Tyson Fury nu a stat să se certe cu arbitrul. A spus doar: „E categoria supergrea. Aici poți să ratezi – și gata”. Prietenul său, Joseph Parker, a pierdut, dar nu s-a dat bătut. Iar Fury – ca întotdeauna – a spus tot ce trebuia, fără patos inutil.Tyson Fury este un om care știe cum este să fii în top, să cazi și să te întorci. Și cînd prietenul său apropiat Joseph Parker a pierdut în fața lui
Xi Jinping a vizitat expoziția centenară a Muzeului Palatului și subliniază importanța protejării patrimoniului cultural # Noi.md
Președintele Chinei, Xi Jinping, a vizitat în dimineața zilei de 27 octombrie Muzeul Palatului, unde a parcurs expoziția „Un secol de conservare - de la Orașul Interzis la Muzeul Palatului”, scrie romanian.cgtn.com.În jurul orei 10, Xi a sosit la muzeu și a parcurs succesiv sălile expoziționale din turnul aripii de vest, turnul central și turnul aripii de est ale Porții Meridiane. Expoziția es
Primăria Chișinău informează că, în perioada 20–26 octombrie, în cadrul campaniei „Curățenia generală de toamnă”, întreprinderile municipale de servicii locative și gestionare a fondului locativ au desfășurat lucrări de salubrizare și evacuare a deșeurilor vegetale în toate sectoarele Capitalei.Zilnic, muncitorii au asigurat curățarea stațiilor de așteptare, trotuarelor și bulevardelor. Pentru
S.A. „Apă-Canal Chișinău” (ACC) lansează campania „Cunoaște Eroii S.A. Apă-Canal Chișinău”, dedicată angajaților care de peste două decenii își desfășoară activitatea cu dăruire și responsabilitate în cadrul întreprinderii.Pe parcursul unei luni, vor fi prezentate istoriile și realizările profesionale ale unor angajați care, prin muncă și devotament, contribuie zilnic la buna funcționare a ser
În legătură cu concediul anual al funcționarului consular al Ambasadei, în perioada 30 octombrie – 6 noiembrie 2025, Secția Consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan nu va presta servicii consulare.Despre acest lucru a anunțat ambasada Moldovei în Azerbaidjan, care și-a cerut scuze pentru incomoditățile create.În situații de urgență, cetățenii Republicii Moldova pot
Acum 24 ore
Miniștrii agriculturii din Ungaria, România și Slovacia au inițiat, în cadrul reuniunii Consiliului UE pentru agricultură din 27 octombrie de la Luxemburg, o discuție privind introducerea de măsuri de protecție în acordurile comerciale ale UE, în special cu Ucraina.Despre aceasta, se menționează în textul unei scrisori adresate comisarilor europeni pentru comerț, Maroš Šefčovič, și pentru agri
20:00
Muncitorii aflaţi în grevă la Boeing Defense, în zona St. Louis, SUA, au respins duminică ultima propunere de contract de muncă din partea conducerii, prelungind protestul care durează de aproape trei luni şi care a întîrziat livrarea mai multor programe de avioane de luptă şi echipamente militare, relatează Reuters.Conducerea sindicatului International Association of Machinists and Aerospace
La intersecția străzilor Romană cu Alexandru cel Bun, a început construcția primului rondou în interiorul municipiului Ungheni. În două săptămîni, dacă vor permite condițiile meteo, acesta va fi amenajat.Potrivit autorităților, șantierul a fost vizitat de primarul Vitalie Vrabie, care s-a arătat satisfăcut de executarea primelor lucrări. Acesta a cerut să se facă tot posibilul ca lucrările să
Marți, mai mulți consumatori din mun. Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 15:00, pe 28 octombrie, fără apă vor fi consumatorii din următarele străzi:-Miorita, 5/3;5/4;5/5; Drumul Viilor, 39; Dokuceaev, 2/4.{{824742}}Totodată, marți, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune j
Drumuri mai bune pentru locuitorii din satul Congazcic. În localitate, se desfășoară lucrări de reparație pe trei sectoare - strada care duce spre grădiniță și alte două porțiuni din cartierele de locuit.Autoritățile locale planifică să continue reparațiile pe drumurile aflate în gestiunea primăriei, pentru a facilita deplasarea locuitorilor și a mijloacelor de transport.Drumul spre grădin
Inspectorii de mediu din Rîșcani, în comun cu angajații Poliției de Frontieră din cadrul Sectorului Cuconeștii Noi, au desfășurat razii în scopul contracarării cazurilor de braconaj piscicol și cinegetic, inclusiv în zona de frontieră.Pe parcursul acțiunilor de control, au fost examinate sectoarele din zona de protecție a rîului Prut și lacului de acumulare Costești-Stînca, zone vulnerabile un
Un copil — la un pas de tragedie: aproape să cadă într-o groapă pe teritoriul Spitalului Republican # Noi.md
Un micuț de 1 an și jumătate era cît pe ce să se prăbușească într-o groapă acoperită cu frunze, pe teritoriul Spitalului Clinic Republican. Cazul a fost raportat pe rețelele de socializare. {{843727}}Micuțul a fost salvat de un tînăr care trecea pe alături. Din spusele martorilor, bărbatul a sărit gardul și a oferit ajutor, pentru ca micuțul să nu cadă la adîncime, transmite realitatea.
SUA și China au convenit asupra cadrului acordului comercial înaintea întîlnirii așteptate a liderilor # Noi.md
Echipele de negociatori din SUA și China au convenit asupra „cadrului” acordului comercial între cele două țări înaintea întîlnirii așteptate dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul Chinei, Xi Jinping.Despre aceasta relatează CNN preluat de „Adevărul European”.Echipele de negociatori din SUA și China au convenit asupra „cadrului” acordului comercial între cele două țări înaintea
26 octombrie, stadionul Santiago Bernabeu, Madrid. Scena principală a fotbalului spaniol – și din nou sala plină. Realul primește vizita Barcelonei în etapa a 10-a din La Liga. Și, ca întotdeauna: intrigă, emoții, lupta vedetelor care nu știu să joace la jumătate de forță.2:1 – un scor care nu spune totul. Pentru că Real – Barcelona nu înseamnă doar cifre. Este un spectacol în care fiecare epi
Maia Sandu: Noi încă nu știm cum să ne protejăm democrația atunci cînd ea este atacată de pe platforme # Noi.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, la București, că nu știm să ne protejăm democrația atunci cînd este atacată de pe diferite platforme. Aceasta mai arată că atunci cînd este vorba de manipulare și dezinformare pe rețele sociale, nu avem încă instrumente eficiente de combatere.Maia Sandu consideră că platformele nu respectă nici propriile reguli și crede că în acest domen
Administraţia Federală pentru Aviaţie din SUA (FAA) a declarat că zborurile cu plecare spre Aeroportul Internaţional din Los Angeles au fost suspendate duminică din cauza lipsei de personal la o unitate de control al traficului aerian din sudul Californiei.FAA a emis o interdicţie temporară de zbor la unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume, la scurt timp după ce secretarul americ
Primăria Chișinău a anunțat desfășurarea unei serii de activități dedicate Zilei Naționale a Tineretului # Noi.md
Primăria Capitalei anunță desfășurarea unei serii de activități dedicate Zilei Naționale a Tineretului, care va fi celebrată pe 9 noiembrie, în cadrul Săptămînii Tineretului la Chișinău.În perioada 5–8 noiembrie, organizațiile de tineret sînt invitate să se implice activ, propunînd și organizînd evenimente destinate tinerilor, în parteneriat cu Centrele de Tineret din municipiu.
Abu Dhabi a devenit din nou arena pentru lupte, unde se decide nu numai clasamentul, ci și reputația. UFC 321 este un turneu în care titlurile au atîrnat în balanță, iar luptătorii fie și-au confirmat statutul, fie au pierdut controlul. Și toate acestea sub soarele oriental, în Etihad Arena.Lupte pentru titluTom Aspinell vs Cyril Gane — fără rezultat, dar cu consecințeLupta principală
Primăria Chișinău informează că, lucrările de reabilitare și modernizare a curților blocurilor de locuit de pe strada Podul Înalt, 10/1–12, sectorul Ciocana, continuă. {{843067}}Echipele de muncitori intervin în aceste zile pentru reabilitarea acceselor și amenajarea terenului, prin: • nivelarea terenului; • aplicarea stratului de piatră; • pregătirea pentru asfa
