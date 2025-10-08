/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1323: Călcâiul lui Ahile, avertizarea lui Zelenski și lauda lui Putin. Trump: „E o nebunie”

/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1323: Călcâiul lui Ahile, avertizarea lui Zelenski și lauda lui Putin. Trump: „E o nebunie”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8