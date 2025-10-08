/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1323: Călcâiul lui Ahile, avertizarea lui Zelenski și lauda lui Putin. Trump: „E o nebunie”

TV8, 8 octombrie 2025 11:20

/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1323: Călcâiul lui Ahile, avertizarea lui Zelenski și lauda lui Putin. Trump: „E o nebunie”

Acum 30 minute
11:20
11:20
/VIDEO/ Cuplu din Rusia, obligat să cânte imnul țării după ce a interpretat melodii ucrainene la o petrecere: A fost și amendat TV8
Acum o oră
11:00
/VIDEO/ Policlinici pline cu oameni răciți și farmacii ca supermarket: „Riscul constă în reacțiile adverse” TV8
10:50
De la MAI, la Centrul de Management al Crizelor: Sergiu Diaconu a fost numit director pentru 5 ani TV8
Acum 2 ore
10:20
/VIDEO/ „Ajutor!” Momentul în care o vânzătoare este amenințată cu un cuțit într-un magazin din Bălți TV8
10:00
Farmacia Familiei Group lansează o nouă experiență online: mai rapidă, mai intuitivă, mai aproape de tine /P/ TV8
Acum 4 ore
09:40
Bani contra voturi: Amenzile usturătoare cu care s-au ales două femei din Sîngerei TV8
09:30
/VIDEO/ Încă o legendă a Barcelonei își pune ghetele în cui: Jordi Alba și-a anunțat retragerea TV8
08:40
/VIDEO/ Prezentatoarea TV8, Luciana Gurduz, la un pas de titlul Miss Universe Moldova 2025: Detalii din culisele competiției TV8
08:10
Fost deputat Șor, sub acoperire în ancheta contra Marinei Tauber: Primea lunar 100.000 de lei „salariu” în plic TV8
Acum 6 ore
07:40
Horoscop 8 octombrie 2025 de la ChatGPT: Balanțele trebuie să-și asculte inima, iar Vărsătorii să fie iertători TV8
07:10
/METEO/ Nu scăpăm de ploi: Cum va fi vremea astăzi, 8 octombrie 2025 TV8
Acum 12 ore
23:00
/VIDEO/ Zece transplanturi în 2025, dar niciunul în ultimele luni: Sistemul rămâne blocat din lipsă de donatori TV8
Acum 24 ore
22:30
/VIDEO/ Prognoze spulberate: Cum s-a mobilizat propaganda Kremlinului după alegeri - de la 19:55, doar la „Alo, TV8” TV8
22:30
/VIDEO/ Seria bună continuă pentru Vitalie Damașcan: A marcat golul de debut și în campionatul Bosniei TV8
22:20
Cu Sens: Pionul lui Șor, văzut în echipa lui Costiuc. Cum ar fi fost recrutat printr-un anunț online TV8
21:50
Bronz pentru Moldova la Mondialul de Haltere din Norvegia: Rezultatele obținute de Marin Robu TV8
21:50
/VIDEO/ Purcari își extinde gama Nocturne: Patru licori noi, prezentate la Ziua Națională a Vinului /P/ TV8
21:30
/VIDEO/ Cod galben de ploi și pe 8 octombrie. Sfatul unui expert auto pentru șoferi: „Mulți sunt prea încrezuți în sine” TV8
21:00
Viorel Mardare ar fi împlinit astăzi 44 de ani. Mesajul regizoarei Viorica Meșină: „Lumea din care a plecat arăta cu totul altfel” TV8
20:50
/VIDEO/ Precizările UE privind simplificarea introducerii vizelor: Legătura cu protestele din Georgia TV8
20:30
/VIDEO/ UE ar putea reintroduce vize rapid, inclusiv pentru Moldova: Legătura cu protestele din Georgia TV8
20:10
/LIVE/ Prognoze spulberate: Cum s-a mobilizat propaganda Kremlinului după alegeri - de la 19:55, doar la „Alo, TV8” TV8
20:00
Vicepreședinta interimară a Judecătoriei Strășeni, Dorina Croitor, a promovat evaluarea externă: Decizia luată de CSM TV8
19:40
Daune morale de 1 leu: Primarul Chișinăului vrea despăgubiri de la ministra de Externe a României. Ce l-a supărat TV8
19:10
Marina Tauber este anunțată în căutare internațională: Dosarul a fost trimis către Interpol TV8
18:30
/VIDEO/ Explozii la Paris: O mașină a luat foc lângă Guvern după demisia lui Sébastien Lecornu TV8
18:00
/VIDEO/ Soarta alegerilor parlamentare, decisă pe 16 octombrie: Curtea Constituțională se va întruni în ședință TV8
18:00
/VIDEO/ „Vântul” lui The Urs suflă direct spre sufletele fanilor: „E artă pură” TV8
17:20
Moldova ar putea beneficia de fonduri suplimentare din bugetul UE 2026: Propunerea unui europarlamentar TV8
16:40
Verificări în teren după campania de împădurire 2024: De ce unii puieți s-au prins, iar alții s-au uscat TV8
16:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1322: Pericol catastrofal, faza 0, cadoul Kievului și escaladare serioasă. Merz: „Putin nu vrea pace” TV8
16:10
Rețea criminală „de lux”, cu moldoveni implicați: Mașini de peste 3 milioane de euro, furate în Europa TV8
16:10
15:40
/DOC/ Dosarul Școlnic ia o nouă turnură: Pretora sectorului Ciocana și polițistul suspendat, achitați în cazul gheretelor TV8
15:20
Transferuri în Europa din MyEnergBank – simple, rapide și la cel mai avantajos cost /P/ TV8
15:10
Premiul Nobel pentru Fizică 2025.Trei americani au fost desemnați câștigători: „Mecanica cuantică oferă noi surprize” TV8
14:50
Călătorește premium cu VISA și OTP Bank /P/ TV8
14:40
Benzina și motorina continuă să se ieftinească: Cât vor costa carburanții pe 8 octombrie 2025 TV8
14:20
/VIDEO/ Ciclonul Barbara va lovi România. Cod roșu: „Va ploua în 24 de ore cât pentru o lună” TV8
13:50
/VIDEO/ Voronin a mințit când spunea că în „kuliok” erau 860.000 de euro? Răspunsul lui Batrîncea TV8
13:20
Statistică alarmantă: 40 de accidente în doar 90 de minute, pe timp de ploaie. Îndemnul Serviciului 112 TV8
13:10
/VIDEO/ Criptomonede de milioane pentru trecerea ilegală a frontierei în Moldova: „Bancherul” unui grup criminal, trimis în judecată TV8
13:10
/VIDEO/ Din slujba Moscovei, în vizorul UE: Bruxelles-ul analizează sancțiuni pentru criptomoneda A7A5, creată de Ilan Șor TV8
13:10
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 732: Doi ani de război, alegeri în Siria și atmosferă pozitivă. Putin și Netanyahu au discutat TV8
12:40
Rusia se pregătește să atace o țară NATO? Comisarul european pentru Apărare: „Există indicii clare” TV8
12:10
/VIDEO/ Batrîncea, despre activitatea opoziției în noul Parlament: „Considerăm că avem o singură agendă” TV8
12:00
Un nou sistem de trecere a frontierei din 12 octombrie: Ce este EES și ce trebuie să știe cetățenii din Moldova TV8
Ieri
11:40
/PROMO/ Prognoze spulberate: Cum s-a mobilizat propaganda Kremlinului după alegeri - de la 19:55, doar la „Alo, TV8” TV8
11:20
Copilă de 12 ani, violată și lăsată însărcinată: Cu ce pedeapsă s-a ales individul cunoscut pe rețelele sociale TV8
