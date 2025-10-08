/VIDEO/ Cuplu din Rusia, obligat să cânte imnul țării după ce a interpretat melodii ucrainene la o petrecere: A fost și amendat

/VIDEO/ Cuplu din Rusia, obligat să cânte imnul țării după ce a interpretat melodii ucrainene la o petrecere: A fost și amendat

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8