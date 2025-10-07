Scandal la naționala Slovaciei: Portarul Greif răspunde acuzațiilor după ce s-a spus că a refuzat selecția

ProTV.md, 7 octombrie 2025 13:30

Scandal la naționala Slovaciei: Portarul Greif răspunde acuzațiilor după ce s-a spus că a refuzat selecția

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
13:50
Statistici alarmante: 40 de accidente în 90 de minute din cauza ploilor și a carosabilului umed ProTV.md
Statistici alarmante: 40 de accidente în 90 de minute din cauza ploilor și a carosabilului umed
13:50
Leroy Sane a vorbit despre incidentul de la Oktoberfest, el fiind implicat într-o bătaie pe străzile din Munchen ProTV.md
Leroy Sane a vorbit despre incidentul de la Oktoberfest, el fiind implicat într-o bătaie pe străzile din Munchen
Acum 15 minute
13:40
Oficial! Fabio Cannavaro este noul selecționer al unei naționale deja calificate la Cupa Mondială ProTV.md
Oficial! Fabio Cannavaro este noul selecționer al unei naționale deja calificate la Cupa Mondială
Acum 30 minute
13:30
Atenție, șoferi. 40 de accidente în 90 de minute din cauza ploilor și a carosabilului umed. Precizările Serviciului 112 ProTV.md
Atenție, șoferi. 40 de accidente în 90 de minute din cauza ploilor și a carosabilului umed. Precizările Serviciului 112
13:30
Scandal la naționala Slovaciei: Portarul Greif răspunde acuzațiilor după ce s-a spus că a refuzat selecția ProTV.md
Scandal la naționala Slovaciei: Portarul Greif răspunde acuzațiilor după ce s-a spus că a refuzat selecția
Acum o oră
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 07.10.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 07.10.2025
Acum 2 ore
12:40
Trump ezită să trimită în Ucraina temutele rachete Tomahawk: „Vreau să aflu ce fac cu ele” ProTV.md
Trump ezită să trimită în Ucraina temutele rachete Tomahawk: „Vreau să aflu ce fac cu ele”
12:30
Antoniuc Cristina Beauty Salon - partener al celui mai recent eveniment marca Pro TV! Prezența lor elegantă a fost completată de cabina foto pusă la dispoziție - FOTO ProTV.md
Antoniuc Cristina Beauty Salon - partener al celui mai recent eveniment marca Pro TV! Prezența lor elegantă a fost completată de cabina foto pusă la dispoziție - FOTO
12:30
Femeia dispărută într-o pădure din Edineț - găsită de polițiști: A fost transportată la spital pentru examinări medicale ProTV.md
Femeia dispărută într-o pădure din Edineț - găsită de polițiști: A fost transportată la spital pentru examinări medicale
12:30
UE pregătește restricționarea călătoriilor diplomaților ruși, pe fondul înmulțirii acțiunilor de spionaj - europalibera.org ProTV.md
UE pregătește restricționarea călătoriilor diplomaților ruși, pe fondul înmulțirii acțiunilor de spionaj - europalibera.org
12:20
Expert, despre decizia Comisiei Electorale Centrale de a constata și sancționa încălcările comise de PPDA: „CEC pasează responsabilitatea CC și încearcă să reinventeze legea" ProTV.md
Expert, despre decizia Comisiei Electorale Centrale de a constata și sancționa încălcările comise de PPDA: „CEC pasează responsabilitatea CC și încearcă să reinventeze legea"
12:20
Un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal a ajuns în țara noastră. Ce spune ANSP - FOTO ProTV.md
Un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal a ajuns în țara noastră. Ce spune ANSP - FOTO
12:10
Pacienții din Sîngerei diagnosticați cu maladii oncologice vor beneficia gratuit de tratament ProTV.md
Pacienții din Sîngerei diagnosticați cu maladii oncologice vor beneficia gratuit de tratament
12:00
„Mini-creiere” umane crescute în laborator pentru calculatoare vii, la propriu ProTV.md
„Mini-creiere” umane crescute în laborator pentru calculatoare vii, la propriu
12:00
Consiliul UE prelungește măsurile restrictive cu încă un an împotriva celor responsabili de acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate ProTV.md
Consiliul UE prelungește măsurile restrictive cu încă un an împotriva celor responsabili de acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate
Acum 4 ore
11:50
Fostul arbitru român, Adrian Porumboiu, acuză: Vladimir Plahotniuc era general SIE în România pe vremea lui Ponta ProTV.md
Fostul arbitru român, Adrian Porumboiu, acuză: Vladimir Plahotniuc era general SIE în România pe vremea lui Ponta
11:50
Bitcoin urcă la un nou record valoric, în timp ce SUA sunt blocate în criza bugetară ProTV.md
Bitcoin urcă la un nou record valoric, în timp ce SUA sunt blocate în criza bugetară
11:40
Mai mulți consumatori din țară vor rămâne fără lumină. Localitățile vizate și motivul anunțat de Premier Energy ProTV.md
Mai mulți consumatori din țară vor rămâne fără lumină. Localitățile vizate și motivul anunțat de Premier Energy
11:30
Israelienii comemorează doi ani de la atacul Hamas din 7 octombrie, care a ucis 1.200 de persoane ProTV.md
Israelienii comemorează doi ani de la atacul Hamas din 7 octombrie, care a ucis 1.200 de persoane
11:30
O copilă de 12 ani din nordul țării a rămas însărcinată, după ce a fost violată de un bărbat. Individul - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii ProTV.md
O copilă de 12 ani din nordul țării a rămas însărcinată, după ce a fost violată de un bărbat. Individul - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
11:30
Moldovenii vor trece printr-un sistem de control digital, la intrarea în țările UE: Ce trebuie să știe cetățenii Republicii Moldova despre sistemul EES ProTV.md
Moldovenii vor trece printr-un sistem de control digital, la intrarea în țările UE: Ce trebuie să știe cetățenii Republicii Moldova despre sistemul EES
11:20
A primit peste 9 milioane de lei, în criptomonede. Un ucrainean, trimis în judecată după ce a organizat tranzitarea ilegală a ucrainenilor prin Moldova ProTV.md
A primit peste 9 milioane de lei, în criptomonede. Un ucrainean, trimis în judecată după ce a organizat tranzitarea ilegală a ucrainenilor prin Moldova
11:20
Comisia pentru bugete a Parlamentului European propune o creștere de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Moldova, în bugetul UE pentru 2026 ProTV.md
Comisia pentru bugete a Parlamentului European propune o creștere de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Moldova, în bugetul UE pentru 2026
11:00
UE vrea să impună sancțiuni împotriva monedei A7A5, proiect creat de Ilan Șor și o bancă de stat din Rusia ProTV.md
UE vrea să impună sancțiuni împotriva monedei A7A5, proiect creat de Ilan Șor și o bancă de stat din Rusia
10:40
O femeie, lovită de o mașină pe o stradă din capitală. Traversa strada neregulamentar ProTV.md
O femeie, lovită de o mașină pe o stradă din capitală. Traversa strada neregulamentar
10:20
Surpriză în China: Al treilea favorit, eliminat în turul trei al Mastersului Shanghai ProTV.md
Surpriză în China: Al treilea favorit, eliminat în turul trei al Mastersului Shanghai
10:10
Marc Marquez va rata următoarele două Mari Premii după accidentul din Indonezia ProTV.md
Marc Marquez va rata următoarele două Mari Premii după accidentul din Indonezia
10:00
Vitalie Damașcan, al doilea gol pentru HSK Zrinjski ProTV.md
Vitalie Damașcan, al doilea gol pentru HSK Zrinjski
Acum 6 ore
09:50
Jaqueline Cristian merge mai departe la Wuhan Open după o victorie dramatică în fața lui Kessler ProTV.md
Jaqueline Cristian merge mai departe la Wuhan Open după o victorie dramatică în fața lui Kessler
09:50
Lider surpriză după 12 etape! FC Botoșani învinge UTA și urcă pe primul loc în Superligă ProTV.md
Lider surpriză după 12 etape! FC Botoșani învinge UTA și urcă pe primul loc în Superligă
09:40
Un tren direct care va lega Bucureștiul de Kiev, prin Ungheni, va fi introdus în circulație începând cu data de 10 octombrie. Cât va costa un bilet ProTV.md
Un tren direct care va lega Bucureștiul de Kiev, prin Ungheni, va fi introdus în circulație începând cu data de 10 octombrie. Cât va costa un bilet
09:30
Momentul când un elicopter medical se prăbuşește pe o autostradă din SUA. Trei oameni, în stare critică - VIDEO ProTV.md
Momentul când un elicopter medical se prăbuşește pe o autostradă din SUA. Trei oameni, în stare critică - VIDEO
09:30
Moldindconbank anunță finanțarea unui proiect important pentru sectorul locativ din Republica Moldova, care ajută la economisirea energiei și folosirea surselor de energie verde - VIDEO ProTV.md
Moldindconbank anunță finanțarea unui proiect important pentru sectorul locativ din Republica Moldova, care ajută la economisirea energiei și folosirea surselor de energie verde - VIDEO
09:00
Rafila dezvăluie ce salariu are un director de sănătate publică în România și de ce medicii nu vor această funcție ProTV.md
Rafila dezvăluie ce salariu are un director de sănătate publică în România și de ce medicii nu vor această funcție
08:40
Asul lui Trump: de ce a cedat Netanyahu în dosarul Gaza ProTV.md
Asul lui Trump: de ce a cedat Netanyahu în dosarul Gaza
08:30
Tensiuni mari între și SUA – Venezuela. Trump a renunțat la eforturile de a ajunge la un acord diplomatic. Statele Unite ar putea începe să caute traficanți de droguri „pe uscat”. Ultimele declarații ale lui Maduro ProTV.md
Tensiuni mari între și SUA – Venezuela. Trump a renunțat la eforturile de a ajunge la un acord diplomatic. Statele Unite ar putea începe să caute traficanți de droguri „pe uscat”. Ultimele declarații ale lui Maduro
08:20
Curs valutar BNM pentru 7 octombrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 7 octombrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Putin și Netanyahu au avut o discuție despre propunerile lui Trump. Liderul israelian încearcă o mediere între marile puteri ProTV.md
Putin și Netanyahu au avut o discuție despre propunerile lui Trump. Liderul israelian încearcă o mediere între marile puteri
08:10
Ploi în toată țara. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Ploi în toată țara. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
23:00
Criza politică din Franța: Macron îi acordă 48 de ore lui Lecornu pentru „ultime negocieri” și spune că „îşi va asuma responsabilitatea” în cazul unui nou eşec ProTV.md
Criza politică din Franța: Macron îi acordă 48 de ore lui Lecornu pentru „ultime negocieri” și spune că „îşi va asuma responsabilitatea” în cazul unui nou eşec
22:30
Rusia, bănuită că a executat sute de soldați ucraineni luați prizonieri. Kievul a deschis zeci de anchete penale ProTV.md
Rusia, bănuită că a executat sute de soldați ucraineni luați prizonieri. Kievul a deschis zeci de anchete penale
22:00
În fața celor două moțiuni de cenzură, Ursula von der Leyen îl invocă pe Vladimir Putin: „Prietenii lui obedienți din Europa îi fac treaba” ProTV.md
În fața celor două moțiuni de cenzură, Ursula von der Leyen îl invocă pe Vladimir Putin: „Prietenii lui obedienți din Europa îi fac treaba”
22:00
Casa unei judecătoare amenințate cu moartea după ce a decis împotriva administrației Trump a ars din temelii. Familia ei, nevoită să sară pe fereastră - VIDEO ProTV.md
Casa unei judecătoare amenințate cu moartea după ce a decis împotriva administrației Trump a ars din temelii. Familia ei, nevoită să sară pe fereastră - VIDEO
21:40
FCSB, victorie prețioasă cu Universitatea Craiova! Campioana "s-a trezit" când conta mai mult și se apropie la 5 puncte de play-off - VIDEO ProTV.md
FCSB, victorie prețioasă cu Universitatea Craiova! Campioana "s-a trezit" când conta mai mult și se apropie la 5 puncte de play-off - VIDEO
21:40
Demisie-șoc la Paris: Premierul Sebastien Lecornu renunță la funcție la 24 de ore după prezentarea guvernului - VIDEO ProTV.md
Demisie-șoc la Paris: Premierul Sebastien Lecornu renunță la funcție la 24 de ore după prezentarea guvernului - VIDEO
21:40
Stanislav Iuhnevici și-a apărat medalia de bronz la Campionatul Mondial de sambo - VIDEO ProTV.md
Stanislav Iuhnevici și-a apărat medalia de bronz la Campionatul Mondial de sambo - VIDEO
20:50
Cursa feroviară Kiev – Ungheni – București își reia circulația din 10 octombrie ProTV.md
Cursa feroviară Kiev – Ungheni – București își reia circulația din 10 octombrie
20:30
Sistări de apă în sectorul Ciocana, miercuri, 8 octombrie. Locuitorii sunt îndemnați să-și facă rezerve ProTV.md
Sistări de apă în sectorul Ciocana, miercuri, 8 octombrie. Locuitorii sunt îndemnați să-și facă rezerve
20:30
Vinul Moldovei, sărbătorit cu fast: Peste 150.000 de vizitatori au participat la Ziua Națională a Vinului 2025 ProTV.md
Vinul Moldovei, sărbătorit cu fast: Peste 150.000 de vizitatori au participat la Ziua Națională a Vinului 2025
20:10
Administrația Trump a ridicat sancțiunile impuse unui fost președinte acuzat de „corupție masivă” ProTV.md
Administrația Trump a ridicat sancțiunile impuse unui fost președinte acuzat de „corupție masivă”
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.