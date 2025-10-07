„Mini-creiere” umane crescute în laborator pentru calculatoare vii, la propriu
ProTV.md, 7 octombrie 2025 12:00
„Mini-creiere” umane crescute în laborator pentru calculatoare vii, la propriu
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
12:10
Pacienții din Sîngerei diagnosticați cu maladii oncologice vor beneficia gratuit de tratament # ProTV.md
Pacienții din Sîngerei diagnosticați cu maladii oncologice vor beneficia gratuit de tratament
Acum 30 minute
12:00
„Mini-creiere” umane crescute în laborator pentru calculatoare vii, la propriu
12:00
Consiliul UE prelungește măsurile restrictive cu încă un an împotriva celor responsabili de acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate # ProTV.md
Consiliul UE prelungește măsurile restrictive cu încă un an împotriva celor responsabili de acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate
11:50
Fostul arbitru român, Adrian Porumboiu, acuză: Vladimir Plahotniuc era general SIE în România pe vremea lui Ponta # ProTV.md
Fostul arbitru român, Adrian Porumboiu, acuză: Vladimir Plahotniuc era general SIE în România pe vremea lui Ponta
11:50
Bitcoin urcă la un nou record valoric, în timp ce SUA sunt blocate în criza bugetară
Acum o oră
11:40
Mai mulți consumatori din țară vor rămâne fără lumină. Localitățile vizate și motivul anunțat de Premier Energy # ProTV.md
Mai mulți consumatori din țară vor rămâne fără lumină. Localitățile vizate și motivul anunțat de Premier Energy
11:30
Israelienii comemorează doi ani de la atacul Hamas din 7 octombrie, care a ucis 1.200 de persoane # ProTV.md
Israelienii comemorează doi ani de la atacul Hamas din 7 octombrie, care a ucis 1.200 de persoane
11:30
O copilă de 12 ani din nordul țării a rămas însărcinată, după ce a fost violată de un bărbat. Individul - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
O copilă de 12 ani din nordul țării a rămas însărcinată, după ce a fost violată de un bărbat. Individul - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
11:30
Moldovenii vor trece printr-un sistem de control digital, la intrarea în țările UE: Ce trebuie să știe cetățenii Republicii Moldova despre sistemul EES # ProTV.md
Moldovenii vor trece printr-un sistem de control digital, la intrarea în țările UE: Ce trebuie să știe cetățenii Republicii Moldova despre sistemul EES
11:20
A primit peste 9 milioane de lei, în criptomonede. Un ucrainean, trimis în judecată după ce a organizat tranzitarea ilegală a ucrainenilor prin Moldova # ProTV.md
A primit peste 9 milioane de lei, în criptomonede. Un ucrainean, trimis în judecată după ce a organizat tranzitarea ilegală a ucrainenilor prin Moldova
11:20
Comisia pentru bugete a Parlamentului European propune o creștere de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Moldova, în bugetul UE pentru 2026 # ProTV.md
Comisia pentru bugete a Parlamentului European propune o creștere de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Moldova, în bugetul UE pentru 2026
Acum 2 ore
11:00
UE vrea să impună sancțiuni împotriva monedei A7A5, proiect creat de Ilan Șor și o bancă de stat din Rusia # ProTV.md
UE vrea să impună sancțiuni împotriva monedei A7A5, proiect creat de Ilan Șor și o bancă de stat din Rusia
10:40
O femeie, lovită de o mașină pe o stradă din capitală. Traversa strada neregulamentar
10:20
Surpriză în China: Al treilea favorit, eliminat în turul trei al Mastersului Shanghai
Acum 4 ore
10:10
Marc Marquez va rata următoarele două Mari Premii după accidentul din Indonezia
10:00
Vitalie Damașcan, al doilea gol pentru HSK Zrinjski
09:50
Jaqueline Cristian merge mai departe la Wuhan Open după o victorie dramatică în fața lui Kessler # ProTV.md
Jaqueline Cristian merge mai departe la Wuhan Open după o victorie dramatică în fața lui Kessler
09:50
Lider surpriză după 12 etape! FC Botoșani învinge UTA și urcă pe primul loc în Superligă
09:40
Un tren direct care va lega Bucureștiul de Kiev, prin Ungheni, va fi introdus în circulație începând cu data de 10 octombrie. Cât va costa un bilet # ProTV.md
Un tren direct care va lega Bucureștiul de Kiev, prin Ungheni, va fi introdus în circulație începând cu data de 10 octombrie. Cât va costa un bilet
09:30
Momentul când un elicopter medical se prăbuşește pe o autostradă din SUA. Trei oameni, în stare critică - VIDEO # ProTV.md
Momentul când un elicopter medical se prăbuşește pe o autostradă din SUA. Trei oameni, în stare critică - VIDEO
09:30
Moldindconbank anunță finanțarea unui proiect important pentru sectorul locativ din Republica Moldova, care ajută la economisirea energiei și folosirea surselor de energie verde - VIDEO # ProTV.md
Moldindconbank anunță finanțarea unui proiect important pentru sectorul locativ din Republica Moldova, care ajută la economisirea energiei și folosirea surselor de energie verde - VIDEO
09:00
Rafila dezvăluie ce salariu are un director de sănătate publică în România și de ce medicii nu vor această funcție # ProTV.md
Rafila dezvăluie ce salariu are un director de sănătate publică în România și de ce medicii nu vor această funcție
08:40
Asul lui Trump: de ce a cedat Netanyahu în dosarul Gaza
08:30
Tensiuni mari între și SUA – Venezuela. Trump a renunțat la eforturile de a ajunge la un acord diplomatic. Statele Unite ar putea începe să caute traficanți de droguri „pe uscat”. Ultimele declarații ale lui Maduro # ProTV.md
Tensiuni mari între și SUA – Venezuela. Trump a renunțat la eforturile de a ajunge la un acord diplomatic. Statele Unite ar putea începe să caute traficanți de droguri „pe uscat”. Ultimele declarații ale lui Maduro
08:20
Curs valutar BNM pentru 7 octombrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Putin și Netanyahu au avut o discuție despre propunerile lui Trump. Liderul israelian încearcă o mediere între marile puteri # ProTV.md
Putin și Netanyahu au avut o discuție despre propunerile lui Trump. Liderul israelian încearcă o mediere între marile puteri
Acum 6 ore
08:10
Ploi în toată țara. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
23:00
Criza politică din Franța: Macron îi acordă 48 de ore lui Lecornu pentru „ultime negocieri” și spune că „îşi va asuma responsabilitatea” în cazul unui nou eşec # ProTV.md
Criza politică din Franța: Macron îi acordă 48 de ore lui Lecornu pentru „ultime negocieri” și spune că „îşi va asuma responsabilitatea” în cazul unui nou eşec
22:30
Rusia, bănuită că a executat sute de soldați ucraineni luați prizonieri. Kievul a deschis zeci de anchete penale # ProTV.md
Rusia, bănuită că a executat sute de soldați ucraineni luați prizonieri. Kievul a deschis zeci de anchete penale
22:00
În fața celor două moțiuni de cenzură, Ursula von der Leyen îl invocă pe Vladimir Putin: „Prietenii lui obedienți din Europa îi fac treaba” # ProTV.md
În fața celor două moțiuni de cenzură, Ursula von der Leyen îl invocă pe Vladimir Putin: „Prietenii lui obedienți din Europa îi fac treaba”
22:00
Casa unei judecătoare amenințate cu moartea după ce a decis împotriva administrației Trump a ars din temelii. Familia ei, nevoită să sară pe fereastră - VIDEO # ProTV.md
Casa unei judecătoare amenințate cu moartea după ce a decis împotriva administrației Trump a ars din temelii. Familia ei, nevoită să sară pe fereastră - VIDEO
21:40
FCSB, victorie prețioasă cu Universitatea Craiova! Campioana "s-a trezit" când conta mai mult și se apropie la 5 puncte de play-off - VIDEO # ProTV.md
FCSB, victorie prețioasă cu Universitatea Craiova! Campioana "s-a trezit" când conta mai mult și se apropie la 5 puncte de play-off - VIDEO
21:40
Demisie-șoc la Paris: Premierul Sebastien Lecornu renunță la funcție la 24 de ore după prezentarea guvernului - VIDEO # ProTV.md
Demisie-șoc la Paris: Premierul Sebastien Lecornu renunță la funcție la 24 de ore după prezentarea guvernului - VIDEO
21:40
Stanislav Iuhnevici și-a apărat medalia de bronz la Campionatul Mondial de sambo - VIDEO
20:50
Cursa feroviară Kiev – Ungheni – București își reia circulația din 10 octombrie
20:30
Sistări de apă în sectorul Ciocana, miercuri, 8 octombrie. Locuitorii sunt îndemnați să-și facă rezerve # ProTV.md
Sistări de apă în sectorul Ciocana, miercuri, 8 octombrie. Locuitorii sunt îndemnați să-și facă rezerve
20:30
Vinul Moldovei, sărbătorit cu fast: Peste 150.000 de vizitatori au participat la Ziua Națională a Vinului 2025 # ProTV.md
Vinul Moldovei, sărbătorit cu fast: Peste 150.000 de vizitatori au participat la Ziua Națională a Vinului 2025
20:10
Administrația Trump a ridicat sancțiunile impuse unui fost președinte acuzat de „corupție masivă” # ProTV.md
Administrația Trump a ridicat sancțiunile impuse unui fost președinte acuzat de „corupție masivă”
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 06.10.2025
19:50
Măsura luată de Danemarca împotriva flotei fantomă ruse. „Trebuie să oprim maşina de război a lui Putin” # ProTV.md
Măsura luată de Danemarca împotriva flotei fantomă ruse. „Trebuie să oprim maşina de război a lui Putin”
19:50
Un judecător al Curţii de Apel din Albania a fost împuşcat mortal în timpul unui proces
19:20
Ar putea blocajul guvernului SUA să afecteze livrările de arme către Ucraina? Ce răspunde Zelenski # ProTV.md
Ar putea blocajul guvernului SUA să afecteze livrările de arme către Ucraina? Ce răspunde Zelenski
19:10
„Un membru important” al Hezbollah şi soţia sa au fost uciși într-un atac israelian în sudul Libanului # ProTV.md
„Un membru important” al Hezbollah şi soţia sa au fost uciși într-un atac israelian în sudul Libanului
18:50
Rusia propune companiilor să înlocuiască IT-iștii care au fugit din țară cu „eroi ai operațiunii militare speciale” # ProTV.md
Rusia propune companiilor să înlocuiască IT-iștii care au fugit din țară cu „eroi ai operațiunii militare speciale”
18:40
O femeie de 75 de ani a dispărut într-o pădure din Edineț. Poliția cere ajutorul cetățenilor pentru căutări # ProTV.md
O femeie de 75 de ani a dispărut într-o pădure din Edineț. Poliția cere ajutorul cetățenilor pentru căutări
18:30
Premiul Nobel pentru Medicină a fost câștigat de trei cercetători, pentru studiile privind „toleranța imunitară periferică” - VIDEO # ProTV.md
Premiul Nobel pentru Medicină a fost câștigat de trei cercetători, pentru studiile privind „toleranța imunitară periferică” - VIDEO
18:30
Un adolescent de 14 ani a furat bani dintr-un magazin din Soroca. Prejudiciul a fost recuperat # ProTV.md
Un adolescent de 14 ani a furat bani dintr-un magazin din Soroca. Prejudiciul a fost recuperat
18:20
7 octombrie – ultima zi pentru depunerea candidaturilor la alegerile locale noi din 16 noiembrie: doar câțiva candidați înscriși până acum # ProTV.md
7 octombrie – ultima zi pentru depunerea candidaturilor la alegerile locale noi din 16 noiembrie: doar câțiva candidați înscriși până acum
18:00
Alegerile din 28 septembrie, tot mai aproape de validare oficială: CEC a transmis dosarul complet Curții Constituționale - FOTO # ProTV.md
Alegerile din 28 septembrie, tot mai aproape de validare oficială: CEC a transmis dosarul complet Curții Constituționale - FOTO
17:50
Pentru prima data în istoria Chișinăului primăria nu are un buget aprobat, în luna octombrie. Cum comentează Ceban și aleșii locali situația - VIDEO # ProTV.md
Pentru prima data în istoria Chișinăului primăria nu are un buget aprobat, în luna octombrie. Cum comentează Ceban și aleșii locali situația - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.