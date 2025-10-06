FCSB, victorie prețioasă cu Universitatea Craiova! Campioana "s-a trezit" când conta mai mult și se apropie la 5 puncte de play-off - VIDEO

ProTV.md, 6 octombrie 2025 21:40

FCSB, victorie prețioasă cu Universitatea Craiova! Campioana "s-a trezit" când conta mai mult și se apropie la 5 puncte de play-off - VIDEO

Acum 15 minute
22:00
În fața celor două moțiuni de cenzură, Ursula von der Leyen îl invocă pe Vladimir Putin: „Prietenii lui obedienți din Europa îi fac treaba”
22:00
Casa unei judecătoare amenințate cu moartea după ce a decis împotriva administrației Trump a ars din temelii. Familia ei, nevoită să sară pe fereastră - VIDEO
Acum o oră
21:40
FCSB, victorie prețioasă cu Universitatea Craiova! Campioana "s-a trezit" când conta mai mult și se apropie la 5 puncte de play-off - VIDEO
21:40
Demisie-șoc la Paris: Premierul Sebastien Lecornu renunță la funcție la 24 de ore după prezentarea guvernului - VIDEO
21:40
Stanislav Iuhnevici și-a apărat medalia de bronz la Campionatul Mondial de sambo - VIDEO
Acum 2 ore
20:50
Cursa feroviară Kiev – Ungheni – București își reia circulația din 10 octombrie
20:30
Sistări de apă în sectorul Ciocana, miercuri, 8 octombrie. Locuitorii sunt îndemnați să-și facă rezerve
20:30
Vinul Moldovei, sărbătorit cu fast: Peste 150.000 de vizitatori au participat la Ziua Națională a Vinului 2025
Acum 4 ore
20:10
Administrația Trump a ridicat sancțiunile impuse unui fost președinte acuzat de „corupție masivă”
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 06.10.2025
19:50
Măsura luată de Danemarca împotriva flotei fantomă ruse. „Trebuie să oprim maşina de război a lui Putin”
19:50
Un judecător al Curţii de Apel din Albania a fost împuşcat mortal în timpul unui proces
19:20
Ar putea blocajul guvernului SUA să afecteze livrările de arme către Ucraina? Ce răspunde Zelenski
19:10
„Un membru important” al Hezbollah şi soţia sa au fost uciși într-un atac israelian în sudul Libanului
18:50
Rusia propune companiilor să înlocuiască IT-iștii care au fugit din țară cu „eroi ai operațiunii militare speciale”
18:40
O femeie de 75 de ani a dispărut într-o pădure din Edineț. Poliția cere ajutorul cetățenilor pentru căutări
18:30
Premiul Nobel pentru Medicină a fost câștigat de trei cercetători, pentru studiile privind „toleranța imunitară periferică” - VIDEO
18:30
Un adolescent de 14 ani a furat bani dintr-un magazin din Soroca. Prejudiciul a fost recuperat
18:20
7 octombrie – ultima zi pentru depunerea candidaturilor la alegerile locale noi din 16 noiembrie: doar câțiva candidați înscriși până acum
Acum 6 ore
18:00
Alegerile din 28 septembrie, tot mai aproape de validare oficială: CEC a transmis dosarul complet Curții Constituționale - FOTO
17:50
Pentru prima data în istoria Chișinăului primăria nu are un buget aprobat, în luna octombrie. Cum comentează Ceban și aleșii locali situația - VIDEO
17:50
Final dramatic la Euro U19 de futsal: Portugalia câștigă titlul continental în fața Spaniei, după o revenire eroică și un gol decisiv în prelungiri - VIDEO
17:50
CEC a transmis Curții Constituționale documentele privind alegerile din 28 septembrie: Urmează validarea mandatelor deputaților și confirmarea rezultatelor oficiale
17:40
Demisie-șoc la Paris: Premierul Sebastien Lecornu renunță la funcție la 24 de ore după prezentarea guvernului
17:40
Furtuni devastatoare paralizează vestul Europei și Asia: Vânturi puternice, ploi torențiale și zeci de morți după alunecări de teren în Nepal, India și China - VIDEO
17:30
Răzbunare aeriană de proporții: Ucraina lansează peste 250 de drone asupra Rusiei, vizând depozite petroliere, după atacurile sângeroase din weekend - VIDEO
17:10
Atenție la escrocii de pe online! Numărul persoanelor care au căzut în plasa infractorilor este în creștere: Prejudiciul este de peste 200 milioane de lei de la începutul anului - VIDEO
17:00
Din șoferi, în pietoni. 60 de conducători auto au fost prinși în stare de ebrietate la volan, weekendul trecut: Unul avea depășită norma admisibilă de peste nouă ori - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 06.10.2025
17:00
Armata lui Putin a bombardat un centru prenatal din Sumî. În clădire se aflau 166 de persoane - VIDEO
16:50
Donald Trump vrea să trimită Garda Națională în orașe conduse de democrați. Autoritățile contestă în instanță decizia - VIDEO
16:50
Plahotniuc rămâne cu toate mandatele de arest pe numele său. Curtea de Apel a respins cel de al treilea recurs depus de avocat - VIDEO
16:40
Care sunt opțiunile lui Emmanuel Macron pentru a încerca să readucă stabilitatea politică în Franța, după demisia premierului Sébastien Lecornu
16:40
Stanislav Iuhnevici și-a apărat medalia de bronz la Campionatul Mondial de sambo
16:40
Expoziție de bijuterii la Istanbul. Au fost prezentate produse spectaculoase, după ce aurul a atins un preț record - VIDEO
16:30
Ethan Mbappe, şah-mat pentru PSG! A înscris contra fostei echipe chiar sub privirile lui Kylian - VIDEO
16:30
Barcelona, eșec usturător cu Sevilla, primul din La Liga. Lewandowski a ratat un penalty - VIDEO
16:30
Haaland la datorie! Manchester City profită de pasul greșit al lui Liverpool - VIDEO
16:30
O țară UE se confruntă cu mii de atacuri cibernetice pe zi. „Multe poartă o amprentă rusească clară”
16:30
Papa Leon anulează una dintre reformele lui Francisc și taie o putere cheie a Băncii Vaticanului
16:30
Cum explică Angela Merkel invazia Rusiei în Ucraina: Putin încălca tot mai des Acordul de la Minsk
16:30
Zimbru Chișinău a urcat pe treapta secundă în campionatul Moldovei, după ce a câștigat fără drept de apel partida cu Milsami - VIDEO
Acum 8 ore
15:20
Atenție, călători. Reguli noi de traversare a frontierei Letoniei cu Federația Rusă și Republica Belarus. Despre ce este vorba
15:20
Un moldovean, cercetat pentru tentativă de răpire a unui copil pe teritoriul Slovaciei, reținut de polițiștii de frontieră români, la vama Albiţa
15:00
Vești bune pentru șoferi: Carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:50
Încă o persoană afiliată fugarului Ilan Șor - condamnată la 3 ani de închisoare. Despre cine este vorba
14:40
550 de pastile cu substanțe restricționate - depistate în bagajul unei femei, la vama Otaci. Unde pleca aceasta - FOTO
14:30
Premiul Nobel pentru Medicină a fost câștigat de trei cercetători, pentru studiile privind „toleranța imunitară periferică”
14:20
Mai mulți locuitori ai capitalei vor rămâne fără gaz în perioada 6-10 octombrie. Adresele vizate și motivul anunțat de autorități
14:20
Retorica ce a dominat pe Facebook în ultimele 2 săptămâni de campanie: Occidentul cade, ne vând țara, alegerile sunt furate
