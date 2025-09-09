Alegătorii își pot verifica datele din listele electorale începînd cu 8 septembrie
Noi.md, 9 septembrie 2025 09:00
Începînd cu 8 septembrie, cetățenii pot merge la secțiile de votare pentru a verifica corectitudinea datelor incluse în listele electorale, informează Comisia Electorală Centrală.Pe baza actului de identitate și a documentelor justificative, alegătorii pot solicita includerea sau excluderea din listă, precum și corectarea eventualelor erori privind datele personale.CEC amintește că verific
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
09:00
Consiliul de administrație al întreprinderii de stat „Moldelectrica”, responsabilă de asigurarea securității energetice a țării, anunță concurs pentru ocuparea funcției de director general. Candidații își pot depune dosarele pînă la data de 24 septembrie, transmite IPN.Sunt eligibili pentru concurs cetățenii Republicii Moldova care dețin o diplomă de licență sau un echivalent al acesteia în
09:00
Începînd de astăzi și pînă mîine, 10 septembrie curent, în intervalul orelor 08:00-18:00, este stopat total traficul rutier pe str. Nicolae Costin, tronsonul cuprins între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu din capitală, notează Noi.md.Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de frezare a părții carosabile pe str. Nicolae Costin.{{835128}}Pe durata execută
09:00
Începînd cu 8 septembrie, cetățenii pot merge la secțiile de votare pentru a verifica corectitudinea datelor incluse în listele electorale, informează Comisia Electorală Centrală.Pe baza actului de identitate și a documentelor justificative, alegătorii pot solicita includerea sau excluderea din listă, precum și corectarea eventualelor erori privind datele personale.CEC amintește că verific
Acum o oră
08:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) i-a aplicat lui Ion Ceban, candidat la alegerile parlamentare pe lista Blocului electoral „Alternativa”, o sancțiune sub formă de avertisment pentru încălcarea prevederilor Codului electoral, în partea care vizează obligația de a-și suspenda activitatea în funcția deținută din momentul începerii campaniei electorale, transmite IPN.Decizia a fost luată în urm
08:30
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie este marcată de o serie de tactici menite să suprasolicite forțele de ordine, avertizează ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin.Potrivit ei, doar în lunile iulie și august au avut loc peste 400 de evenimente publice, dintre care aproximativ 200 cu caracter social.În acest context, protestele organizate si
Acum 2 ore
08:00
O tînără de 33 de ani din Chișinău a adus pe lume o fetiță sănătoasă de aproximativ 3 kg chiar în ambulanță, în drum spre spital. Nașterea a fost asistată de echipa SAMU Ciocana, care a intervenit rapid după ce femeia a acuzat contracții puternice, informează CNAMUP.Incidentul s-a produs pe 7 septembrie, la ora 09:57, cînd Dispeceratul comun de urgență a primit un apel pentru acordarea asisten
08:00
Leul moldovenesc s-a depreciat ușor față de euro, dar s-a apreciat față de dolar.Mai precis, în decursul unei zile, leul a pierdut aproape patru bani și jumătate față de moneda europeană, dar a recuperat aproximativ un ban față de moneda americană, transmite Noi.md.Astfel, Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 9 septembrie un curs oficial de schimb egal cu 19,5704 lei pentru un euro
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:9 septembrie — a 252-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 113 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Cuv. PimenCe se sărbătorește în lume: Ziua internațională a frum
08:00
Rețelele de socializare, în special TikTok și Telegram, sînt intens utilizate în campaniile de dezinformare, inclusiv de grupări care promovează agende ostile parcursului european al Republicii Moldova.Declarația a fost făcută de ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, într-un interviu acordat IPN.Potrivit acesteia, Ministerul Afacerilor Interne colaborează strîns cu Servi
07:30
Pentru astăzi, sinopticienii promit cer variabil.Către seară, pe alocuri, sînt posibile ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice.Vînt: din est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării aerul se va încălzi pînă la +28…+30°C, în raioanele centrale temperatura va fi de +26…+28°C, iar în nord se vor înregistra valori de aproximativ +23…+25°C.
Acum 4 ore
07:00
Multe sate din Moldova rămîn fără apă, iar locuitorii lor își pierd speranța că această problemă importantă va putea fi rezolvată în viitorul apropiat.Această opinie a fost exprimată de refugiata din Ucraina Alisa, care a găsit adăpost în raionul Briceni împreună cu alți refugiați și care și-a împărtășit impresiile redacției portalului Noi.md.Ea a menționat că refugiații ucraineni au găsit
06:30
Partidul Alianța „MOLDOVENII” are un program clar, Strategia de dezvoltare a Moldovei, în care fiecare pagină este, de fapt, un document separat care va spori bunăstarea cetățenilor, și acesta este exact partidul care, după 28 septembrie, va putea crește bunăstarea cetățenilor.Această opinie a fost exprimată de secretarul general al partidului Alianța „MOLDOVENII”, Victor Marahovschi, în cadru
05:30
Președintele Indoneziei demite miniștrii de finanțe și securitate după proteste soldate cu morți # Noi.md
Șapte oameni au murit în timpul manifestațiilor din Indonezia, izbucnite după ce s-a aflat că parlamentarii primesc alocații lunare controversate.În urma protestelor, președintele Prabowo Subianto a decis o remaniere majoră, înlocuind cinci miniștri, inclusiv pe cel al finanțelor și al securității, transmite mediafaxPreședintele Indoneziei, Prabowo Subianto, a anunțat luni o schimbare semn
Acum 6 ore
04:30
Acțiunile Apple au crescut spectaculos în ultimele luni, dar investitorii se tem că lansarea noului iPhone nu va convinge, ceea ce ar putea duce la o scădere a prețului acțiunilor.Deși Apple a cîștigat peste 450 de miliarde de dolari în valoare de piață de la sfîrșitul lunii iulie, analiștii avertizează că entuziasmul ar putea fi exagerat, mai ales dacă lansarea programată pentru marți, nu con
03:30
Nepal: Cel puțin 13 morți în urma protestelor provocate de blocarea rețelelor de socializare # Noi.md
Cel puțin 13 persoane au murit luni in capitala nepaleză Kathmandu în urma confruntărilor dintre forţele de ordine și tineri manifestanţi care au încercat să pătrundă în clădirea parlamentulul în timpul unul protest impotriva închiderii rețelelor de socializare şi corupției clasei politice.Autoritățile din Nepal au blocat săptămîna trecută accesul la 26 de platforme de social media, Inclusiv F
Acum 8 ore
02:30
Bruxelles-ul afirmă că este pregătit pentru orice, după amenințările americane legate de amenda împotriva Google # Noi.md
Comisia Europeană a transmis luni că este pregătită pentru toate posibilitățile și că are toate opțiunile pe masă, după amenințările cu taxe vamale din partea preşedintelul american Donald Trump în urma amenzii de aproape trel miliarde de euro impuse companiei Google de către executivul comunitar."Ca in orice circumstanţă. Comisia Europeană este pregătită pentru toate posibilităţile şi toate o
01:30
Platforma care găzduiește repozitoriul național de manuale pentru învățămîntul secundar, în format PDF, a fost dezactivată, după ce a fost atacată cibernetic.Potrivit autorităților, atacul asupra paginii web a Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație s-a produs duminică, 7 septembrie, iar unele funcționalități au fost și rămîn suspendate, transmite ipn.mdMinisteru
Acum 12 ore
00:30
Arheologii au descoperit un mormînt vechi de 2.600 de ani, care s-a păstrat intact, în ciuda secolelor de jefuire a mormintelor învecinate.În camera funerară, pe paturile săpate în piatră, erau înmormîntate patru persoane, înconjurate de peste o sută de relicve: ceramică, arme, bijuterii din bronz și spulețe elegante din argint pentru păr. {{827676}}Locul descoperirii se află la aproximati
00:00
În comitatul Antrim din Irlanda de Nord, se află Loughareema, cunoscut drept „Lacul care dispare” – un fenomen natural rar, care poate fi plin dimineața și aproape secat cîteva ore mai tîrziu. Totul se datorează unui sistem de drenaj subteran misterios, pe care specialiștii încă nu îl înțeleg pe deplin.Trei pîraie alimentează lacul, însă singura ieșire este un orificiu aflat pe fundul apei, ce
00:00
Primul lot cu ajutoare umanitare din partea Chinei au ajuns, duminica trecută, la Kabul, capitala Afganistanului.Însărcinatul cu afaceri ad-interim al ambasadei chineze în această țară, Bao Xuhui, ministrul adjunct al revitalizării şi dezvoltării rurale al Afganistanului, Mullah Nasir Ahmad Nasrat, au participat la ceremonia de livrare, scrie romanian.cgtn.comOficialul chinez a declarat că
8 septembrie 2025
23:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) atenționează contribuabilii că nu toate persoanele vîrstnice beneficiază de scutire la plata contribuțiilor obligatorii de asigurări sociale, transmite Noi.md.Potrivit prevederilor Legii privind sistemul public de asigurări sociale, anumite categorii de persoane – inclusiv fondatori ai întreprinderilor individuale, titulari de patentă, agricultori sau
23:30
Un fost ofițer de rang înalt din SIS, reținut pentru „trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată” # Noi.md
Un fost ofițer de rang înalt din cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova a fost reținut la 8 septembrie 2025, în urma unei operațiuni internaționale coordonate de DIICOT România și serviciile de informații din mai multe state europene, fiind cercetat pentru trădare și transmitere de informații secrete de stat.Potrivit surselor aar fi vorba de fostul director adjunc
23:00
Moldova va coopera cu Danemarca în promovarea surselor de energie regenerabilă și eficienței energetice # Noi.md
Republica Moldova și Regatul Danemarcei își unesc eforturile pentru a promova energia regenerabilă și eficiența energetică.Cele două state au încheiat pe 5 septembrie un Memorandum de Înțelegere care deschide calea unei cooperări strînse în domeniul surselor de energie regenerabilă și al eficienței energetice, un pas vizibil și important în procesul de tranziție energetică al Republicii Moldov
23:00
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) invită toți doritorii la Ziua Ușilor Deschise, care va avea loc miercuri, 10 septembrie, cu prilejul aniversării a 24-a de la fondarea companiei.Astfel, doritorii de a vizita CNAM vor avea posibilitatea să obțină răspuns la orice întrebare legată de asigurarea medicală obligatorie, vor afla ultimele noutăți despre serviciile medicale de care b
23:00
Cu prilejul marcării a 80 de ani de la victoria în Războiul de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și în Războiul Mondial Antifascist, secretarul general al ONU, António Guterres, a acordat un interviu exclusiv China Media Group, scrie romanian.cgtn.comReferindu-se la rolul jucat de China în cel de-al Doilea Război Mondial, Guterres a declarat:„Există părerea că al Doilea Război Mondi
22:30
Tot mai mulți turiști încearcă să ofere bacșișuri pentru serviciile de la restaurante, probabil fără să știe că aceasta nu este o practică obișnuită în Japonia. Un lanț de restaurante cu specific tradițional japonez, care operează peste 20 de locații la nivel național, și-a modificat procedurile după ce angajații au spus că li s-au oferit bacșișuri de la clienți străini și că nu au știut cum să ge
22:00
Toate sancțiunile impuse împotriva Rusiei s-au dovedit inutile și nu vor determina Moscova să renunțe la obiectivele sale, a declarat purtătorul de cuvînt al președintelui rus, Dmitri Peskov.„Acest număr fără precedent de sancțiuni, care au fost impuse împotriva țării noastre în ultimii patru ani, nu a avut niciun efect”, a spus purtătorul de cuvînt al președintelui rus.Potrivit acestuia,
22:00
Mijlocașul echipei catalane Barcelona și al naționalei Spaniei, Lamine Yamal, și-a pierdut pașaportul după meciul din turneul de calificare pentru Cupa Mondială din 2026 împotriva echipei naționale a Turciei.Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de Allfootballapp.{{834113}}Fotbalistul a rămas blocat în orașul Konya, unde s-a disputat meciul, și nu poate pleca în țara natală fără
22:00
Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis luni un mesaj de felicitare participanților la cel de-al 25-lea Tîrg Internațional pentru Afaceri și Investiții din China (CIFIT), organizat la Xiamen, provincia Fuzhou, scrie romanian.cgtn.com.În mesaj se arată că CIFIT s-a dedicat promovării investițiilor bilaterale și dezvoltării globale, jucînd un rol pozitiv în construire unei economii mondiale
21:30
Guvernul turc a impus interdicția de a organiza mitinguri și demonstrații la Istanbul pînă pe 10 septembrie.Această informație a fost comunicată de publicația online T24.{{834981}}Interdicția a fost impusă după ce aripa de tineret a Partidului Republican al Poporului (PRP), de opoziție, a chemat cetățenii să se adune la o acțiune de protest în fața sediului partidului din Istanbul. Ca
21:00
Guvernul Austriei vrea să interzică purtarea vălului pentru fetele sub 14 ani în toate școlile.Legislația este în etapa finală de negociere între partidele coaliției de guvernare, cu amenzi care variază de la cîteva sute de euro pînă la 1.000 de euro pentru „încălcări repetate”.{{833841}}Interdicția se va aplica atît școlilor de stat, cît și celor private, inclusiv școlilor religioase isla
21:00
La data de 7 septembrie 2025, funcționarii vamali din cadrul postului vamal Palanca au contracarat două încercări de introducere ilicită a bunurilor în țară.În primul caz, în urma unui control de specialitate efectuat asupra unui autoturism, care se deplasa din Ucraina, au fost descoperite 43 acumulatoare ascunse în locuri special adaptate, sub tapițeria mijlocului de transport. Șoferul, un co
21:00
Scandal în jurul plăcuțelor informative: Guvernul acuzat de prezentare înșelătoare a cheltuielilor publice # Noi.md
Guvernul Republicii Moldova se confruntă cu un nou val de critici după instalarea unei plăcuțe la Casa de Cultură din satul Boldurești, pe care era scris: „Renovată și dotată din banii Guvernului Republicii Moldova”.După cum transmite Noi.md cu referire la Telegraph.md, mesajul a stîrnit reacții aprinse pe rețelele sociale, unde numeroși cetățeni au ironizat formularea, acuzînd autoritățile că
20:30
Transportatorii moldoveni trebuie să utilizeze platforma digitală CEMT pînă la sfîrșitul anului # Noi.md
Agenția Națională Transport Auto atenționează operatorii de transport rutier, care vor solicita autorizații multilaterale CEMT pentru anul 2026.Secretariatul Forului Internațional de Transport (ITF) va organiza, în limba engleză, sesiuni de instruire online referitor la utilizarea Sistemului Digital CEMT (SD CEMT).9 septembrie 2025, orele 11:00 - 13:00 link-ul de conectare24 septem
20:30
Acoperișul unui supermarket Rewe din Lauchringen, landul german Baden-Württemberg, s-a prăbușit în timp ce clienții așteptau la casă. Patru persoane au fost rănite, dintre care două grav.Incidentul s-a petrecut pe 7 septembrie, în jurul orei locale 17.45. Clienții așteptau la casă să-și plătească cumpărăturile cînd acoperișul s-a prăbușit peste ei.{{833749}}Doi oameni au fost grav răniți,
20:30
Poliția Națională a informat că s-a autosesizat după apariția pe internet a unui videoclip în care șoferul unui autoturism încalcă regulile de circulație și folosește un limbaj obscen la adresa șoferului unei ambulanțe.Incidentul a avut loc pe 6 septembrie pe strada Trandafirilor din Chișinău.Conform celor menționate, în cadrul măsurilor luate, angajații poliției de patrulare au stabilit i
Acum 24 ore
20:00
Moldova, printre primele țări care au trecut la cea mai recentă platformă europeană de gestionare a regimului de tranzit # Noi.md
În noaptea de duminică spre luni, 8 septembrie 2025, Serviciul Vamal a finalizat cu succes lucrările de mentenanță și modernizare la sistemul informațional, pe componenta ce vizează procesul de vămuire.Acestea au vizat migrarea integrală la NCTS versiunea 6 (New Computerized Transit System) – cea mai recentă platformă europeană de gestionare a regimului de tranzit.{{834591}}Procesul s-a de
20:00
Școlile și afacerile din Hong Kong au fost închise luni după ce furtuna tropicală Tapah a adus vînturi puternice și ploi torențiale, ce au dus la suspendarea transportului și anularea unor zboruri.Furtuna tropicală Tapah, care s-a abătut asupra Hong Kong-ului a venit cu vînturi puternice de aproximativ 150 km/h și ploi intense, determinînd autoritățile să emită semnalul de Taifun 8, al treilea
19:30
Săptămîna trecută, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a găzduit un eveniment de importanță strategică, prin care a fost recepționată o donație considerabilă de echipamente, oferită în cadrul Programului de Asistență la Controlul Exportului și Securitatea Frontierei (EXBS), finanțat de Guvernul Statelor Unite ale Americii.Valoarea donației este de aproximativ 700 mii de dolari SUA,
19:30
Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și indemnizațiile de maternitate se stabilesc de Casa Națională de Asigurări Sociale în temeiul informației din certificatul de concediu medical/certificatul pentru concediu de maternitate, transmise de către prestatorii de asistenţă medicală prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate.Pentru stabilirea indemnizaţiei pentru inca
19:00
Antreprenorul american Elon Musk a criticat autoritățile irlandeze pentru acțiunile care, în opinia sa, împiedică procesul democratic.Potrivit Oxu.Az, el a declarat pe rețeaua de socializare X că premierul Irlandei, Simon Harris, împiedică voința poporului, blocînd candidații independenți la alegerile prezidențiale.{{834702}}Musk și-a exprimat sprijinul pentru cunoscutul luptător de arte
19:00
La Chișinău a fost inaugurat oficial Institutul Național de Management și Administrație Publică # Noi.md
Republica Moldova are, începînd de luni, 8 septembrie, o instituție publică dedicată profesionalizării funcției publice și modernizării administrației: Institutul Național de Administrație și Management Public (INAMP).Noua structură funcționează în subordinea Cancelariei de Stat și a fost inaugurată oficial la Chișinău, transmite Moldova1.{{827924}}Potrivit directoarei institutului, Veroni
18:30
Șef al unui sector al Poliției de Frontieră – arestat pentru răpirea și returul forțat în Ucraina a doi ucraineni # Noi.md
Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu ofițerii SPiA al MAI, au reținut un șef al unui sector al Poliției de Frontieră, care ar fi răpit doi ucraineni sosiți ilegal în Moldova și i-ar fi transportat forțat înapoi în Ucraina, peste Nistru.Mai mult decît atît, acesta i-ar fi lipsit pe fiecare din ei, în prezența lor, de a cîte
18:30
Agenția internațională Fitch Ratings a reconfirmat rating-ul de țară al Republicii Moldova la B+, cu perspectivă stabilă. Decizia reflectă reziliența țării în menținerea stabilității macroeconomice și financiare și oferă o bază solidă pentru creștere și atragerea investițiilor, transmite Noi.md.Potrivit Ministerului Finanțelor, în raportul său, Fitch evidențiază mai mulți factori care susțin r
18:30
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 08 - 10 septembrie 2025, în intervalul orelor 08:00-18:00, va fi stopat total traficul rutier pe str. Nicolae Costin, tronsonul cuprins între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu.Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de frezare a părții carosabile pe str. Nicolae Costin.Pe durata executării lucrări
18:00
În anul de studii 2025-2026, peste 700 de instituții de învățămînt general din țară (sau circa 60 la sută din numărul total) vor utiliza Sistemul Informațional Catalogul Electronic (SICE).Platforma asigură digitalizarea procesului educațional și facilitează comunicarea directă dintre profesori și părinți. Cifra e în creștere comparativ cu anul precedent de studii, cînd sistemul era utilizat de
18:00
Mecanismul de cooperarea BRICS constituie o importantă platformă de unitate și cooperare a țărilor emergente și țărilor în curs de dezvoltare. În situația răspîndirii unilateralismului și protecționismului, țările BRICS acționează împreună pentru apărarea multilateralismului, echității și dreptății, promovarea dezvoltării comune, devenind o forță activă, stabilă și spre bine în afacerile inter
18:00
Astăzi, Alianța „MOLDOVENII” a prezentat al 8-lea proiect de lege din programul său electoral. Vicepreședintele formațiunii, Nicolae Pascaru, a anunțat că partidul propune o reformă profundă la Ministerul Mediului și înființarea Agenției Naționale pentru Păduri și Ape.El a subliniat degradarea alarmantă a fondului forestier din Republica Moldova:„În ultimii 4–5 ani, pădurile Moldovei au aj
17:30
Geniștii Armatei Naționale au executat, pe parcursul lunii august, 8 misiuni de deminare, în cadrul cărora au fost găsite și nimicite 6 obiecte explozive din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, notează Noi.md.Acțiunile de deminare au avut loc în diferite localități din țară, printre care municipiul Chișinău, raioanele Căușeni, Strășeni, Anenii Noi, Ștefan Vodă, Ungheni și Cimișlia.
17:30
Între acuzații și dezmințiri: Stamate vorbește despre presiuni în penitenciare, Președinția respinge # Noi.md
„Niciun reprezentant al instituției prezidențiale nu a vizitat penitenciarele și nu a făcut promisiuni sau presiuni asupra deținuților”. Astfel a reacționat Președinția, după ce candidata independentă la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, a publicat pe rețelele sociale un mesaj contrar. {{835082}} În dimineața zilei de 8 septembrie, fosta membră PAS a scris că a primit un mesaj din Pe
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.