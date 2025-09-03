Cresc prețurile la pompă: Cât vor costa benzina și motorina pe 4 septembrie 2025

TV8, 3 septembrie 2025 14:00

Alte ştiri de TV8

Acum 5 minute
14:20
/VIDEO/ Armata Națională a Republicii Moldova împlinește 34 de ani: Programul activităților anunțate TV8
Acum 30 minute
14:00
Cresc prețurile la pompă: Cât vor costa benzina și motorina pe 4 septembrie 2025 TV8
Acum o oră
13:30
/VIDEO/ Constantin Țuțu, în libertate: Când ar putea reveni în Moldova TV8
Acum 2 ore
13:20
Ion Ceban s-a suspendat din funcția de primar: Primele declarații după vizita la Roma TV8
13:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1288: Dronă la Edineț și planul Rusiei în Moldova. Merz îl acuză pe Putin, iar Trump vede o conspirație TV8
13:10
Alerta lui Dmitri Gordon: „Rusia are un plan în Moldova. Un moment extrem de periculos și pentru Ucraina” TV8
12:40
/FOTO/ De la Recean la Dodon și Ceban: Ce dezvăluie primele profiluri din campania „Pentru un Parlament Curat 2025’” TV8
Acum 4 ore
11:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1288: Dronă la Edineț? Gordon: „Planul Rusiei pentru Moldova e foarte periculos și pentru Ucraina” TV8
11:50
Acuzații de la Washington: Trump susține că Rusia, China și Coreea de Nord „conspiră” împotriva SUA TV8
11:40
/VIDEO/ Accident tragic în România: Trei moldoveni au murit, iar alte două persoane sunt în stare gravă TV8
11:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1288: Dronă la Edineț? Gordon: „Planul Rusiei pentru Moldova este foarte periculos pentru Ucraina” TV8
11:10
/HARTĂ/ Încă o dronă deasupra Moldovei? Nosatîi: „Rusia sfidează neutralitatea Republicii Moldova” TV8
10:30
Alegeri parlamentare 2025: 301 secții de votare în diasporă. Țările în care vor fi deschise cele mai multe TV8
10:30
Doi foști premieri ai României, alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un: Cum au fost surprinși la parada de la Beijing TV8
Acum 6 ore
10:00
Constantin Țuțu, în libertate: Când ar putea reveni în Moldova TV8
09:50
Accident mortal la Căușeni: Un bărbat a fost ucis de propriul tractor. Cum s-a întâmplat tragedia TV8
09:20
Vladimir Andronachi, reținut pentru 72 de ore? Ar fi vizat într-un nou dosar pentru spălare de bani TV8
08:30
/VIDEO/ Scandal la un bloc din Chișinău: Intrarea principală, betonată și declarată proprietate privată TV8
Acum 8 ore
07:40
Horoscop 3 septembrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii evită conflictele, Racii caută echilibru, iar Taurii fac ordine în finanțe TV8
07:30
Vitalie Damașcan și-a găsit echipă: În ce campionat va evolua atacantul moldovean TV8
07:10
/METEO/ Cer senin și fără precipitații: Temperaturile prognozate astăzi, 3 septembrie 2025 TV8
Acum 24 ore
23:00
Trump, „foarte dezamăgit” de Putin: SUA vor lua măsuri pentru a reduce numărul victimelor din Ucraina TV8
22:30
Își continuă cariera în SUA: Veronica Dragalin are un nou job la 6 luni după plecarea de la Procuratura Anticorupție TV8
22:00
Un moldovean a răsturnat o cisternă cu metan în România: Peste 50 de persoane au fost evacuate TV8
21:40
/VIDEO/ Apartamente gratuite, viață mai bună, produse ieftine: Despre miturile URSS, doar la „Alo, TV8” TV8
21:40
Atacantul Vitalie Damașcan și-a găsit echipă: În ce campionat va evolua atacantul moldovean TV8
21:00
/VIDEO/ Bani UE pentru fermierii din Moldova. Comisar european: „Resursele disponibile sunt foarte limitate” TV8
20:50
/VIDEO/ „Busola Electorală”, lansată în Moldova: Ce se întâmplă după ce răspunzi la 35 de întrebări TV8
20:10
/LIVE TEXT/ Apartamente gratuite, viață mai bună, produse ieftine: Despre miturile URSS, doar la „Alo, TV8” TV8
19:40
/DOC/ Ce avere are Olesea Stamate, candidată independentă la parlamentare: Porsche, venituri de deputat și de la o universitate din SUA TV8
19:10
/VIDEO/ „Totul e mort, ca în anii ’90”: Ce cred locuitorii din Vadul lui Vodă despre afacerile primarului și ce schimbări vor în oraș TV8
18:40
/VIDEO/ Paradă militară la Tiraspol. Chișinăul: „Manifestații cu un caracter provocator și îndoctrinare agresivă” TV8
18:30
Sfârșit tragic pentru băiatul dat dispărut la Micăuți: A fost găsit mort. Ce spune poliția TV8
18:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1287: Atac lângă Moldova. Zelenski anunță o întâlnire importantă, iar Putin are un sfat pentru Fico TV8
18:10
Partidul Democrat Modern rămâne în afara cursei electorale, după decizia Curții de Apel: Formațiunea merge la CSJ TV8
17:20
„Răzbunare personală”: Primele declarații ale bărbatului suspectul de asasinarea lui Andrei Parubii TV8
16:40
/DOC/ Averea declarată de Irina Vlah: Venituri zero din muncă, dar cadouri generoase la jubileu TV8
15:40
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 697: Exporturi de petrol din Siria și atac sângeros în Gaza. Belgia va recunoaște Palestina TV8
15:20
Benzină și motorină mai scumpe: Cât vor costa carburanții pe 3 septembrie 2025 TV8
15:00
Cutremure lângă Moldova: Cât de puternice au fost cele două seisme produse într-o singură zi TV8
14:50
/VIDEO/ Proteste de amploare în Serbia: Mii de oameni au mărșăluit în tăcere pe străzile din Belgrad TV8
14:50
Moldova Business Week 2025: 10 ani de parteneriate, peste 30 de evenimente și delegați din peste 25 de țări TV8
14:30
/VIDEO/ Bilanțul perchezițiilor din sudul Moldovei: Trei reținuți, bani dubioși, carduri rusești și o Tesla ridicată TV8
Ieri
14:20
/PROMO/ Apartamente gratuite, viață mai bună, produse ieftine: Despre miturile URSS, de la 19:55, doar la „Alo, TV8” TV8
14:00
/VIDEO/ Sentință nouă pentru un bărbat evadat din pușcărie: Ar fi jefuit două femei în timp ce era fugar TV8
13:50
Transferuri bombă în Premier League, în ultima zi de mercato: Pe cine au adus Liverpool și Manchester City TV8
13:30
O nouă mișcare civică în Moldova: „Europa 2028” a lansat un manifest cu 12 pași pentru o economie sănătoasă TV8
13:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1287: Atac lângă Moldova. Kievul dezvăluie planul Rusiei, iar Franța pregătește spitalele de război TV8
12:50
Kadîrov, pus sub acuzare pentru crime de război: Ar fi ordonat uciderea prizonierilor ucraineni și folosirea lor ca scuturi umane TV8
12:40
/VIDEO/ „În această lună vă plătesc câte 1.000 de lei”: CNA publică probe audio și video după perchezițiile la partidul Irinei Vlah TV8
