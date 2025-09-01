/VIDEO/ De la o valiză cu cartofi, la un cabinet medical în București: Povestea de succes a medicilor moldoveni Ana și Vasile Falcă

/VIDEO/ De la o valiză cu cartofi, la un cabinet medical în București: Povestea de succes a medicilor moldoveni Ana și Vasile Falcă

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8