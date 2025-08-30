O mașină a intrat într-un grup de oameni în Franța: „Din păcate, bilanțul este foarte grav”
ProTV.md, 30 august 2025 13:20
O mașină a intrat într-un grup de oameni în Franța: „Din păcate, bilanțul este foarte grav”
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
13:30
„Instalații importante au fost lovite“. Noi atacuri ucrainene reușite peste noapte în Rusia - VIDEO # ProTV.md
„Instalații importante au fost lovite“. Noi atacuri ucrainene reușite peste noapte în Rusia - VIDEO
Acum 30 minute
13:20
Șeful IGP explică cum va fi adus Plahotniuc în Republica Moldova, dacă Ministerul Justiției de la Atena va da verdictul că persoana este gata pentru a fi extrădată - VIDEO # ProTV.md
Șeful IGP explică cum va fi adus Plahotniuc în Republica Moldova, dacă Ministerul Justiției de la Atena va da verdictul că persoana este gata pentru a fi extrădată - VIDEO
13:20
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
13:20
O mașină a intrat într-un grup de oameni în Franța: „Din păcate, bilanțul este foarte grav” # ProTV.md
O mașină a intrat într-un grup de oameni în Franța: „Din păcate, bilanțul este foarte grav”
Acum 2 ore
12:20
Ceban susține că a zburat la Moscova cu o zi înainte de declanșarea invaziei ruse în Ucraina. Ce spune despre o posibilă întâlnire cu agentul FSB, Iurii Gudilin - VIDEO # ProTV.md
Ceban susține că a zburat la Moscova cu o zi înainte de declanșarea invaziei ruse în Ucraina. Ce spune despre o posibilă întâlnire cu agentul FSB, Iurii Gudilin - VIDEO
12:20
Dinții rechinilor, amenințați de acidificarea oceanelor. Ce avertizează cercetătorii
12:20
Ungaria a interzis intrarea în țară a comandantului ucrainean care a atacat conducta Drujba. Reacție dură din partea „Ungurului” # ProTV.md
Ungaria a interzis intrarea în țară a comandantului ucrainean care a atacat conducta Drujba. Reacție dură din partea „Ungurului”
12:10
Peste 90 de persoane, documentate pentru destabilizări în cadrul vizitei liderilor europeni: Cernăuțeanu: „Vorbim de exponenții lui Șor”. Cum au acționat aceștia - VIDEO # ProTV.md
Peste 90 de persoane, documentate pentru destabilizări în cadrul vizitei liderilor europeni: Cernăuțeanu: „Vorbim de exponenții lui Șor”. Cum au acționat aceștia - VIDEO
12:00
Peste 90 de persoane au fost documentate în ziua de 27 august pentru încercări de destabilizare. Viorel Cernăuțean: „Am lucrat cu ceilalți colegi de la celelalte instituții cot la cot” - VIDEO # ProTV.md
Peste 90 de persoane au fost documentate în ziua de 27 august pentru încercări de destabilizare. Viorel Cernăuțean: „Am lucrat cu ceilalți colegi de la celelalte instituții cot la cot” - VIDEO
Acum 4 ore
11:20
Poliția a creat un serviciu special pentru identificarea conturilor TikTok create pentru propagandă înaintea alegerilor parlamentare. Declarațiile șefului IGP, la Podcastul Lorenei - VIDEO # ProTV.md
Poliția a creat un serviciu special pentru identificarea conturilor TikTok create pentru propagandă înaintea alegerilor parlamentare. Declarațiile șefului IGP, la Podcastul Lorenei - VIDEO
11:10
Poliția a creat un serviciu special pentru a combate propaganda de pe TikTok înaintea alegerilor parlamentare. Declarațiile șefului IGP, la Podcastul Lorenei - VIDEO # ProTV.md
Poliția a creat un serviciu special pentru a combate propaganda de pe TikTok înaintea alegerilor parlamentare. Declarațiile șefului IGP, la Podcastul Lorenei - VIDEO
11:10
Stop Fals: Maia Sandu va trimite 700 de voluntari în Ucraina după alegeri
11:10
Ion Ceban spune că a zburat la Moscova cu o zi înainte de declanșarea invaziei ruse în Ucraina: Era o vacanță planificată - VIDEO # ProTV.md
Ion Ceban spune că a zburat la Moscova cu o zi înainte de declanșarea invaziei ruse în Ucraina: Era o vacanță planificată - VIDEO
11:00
Poliția creează un serviciu special pentru a combate propaganda de pe TikTok înaintea alegerilor parlamentare. Declarațiile șegului IGP, la Podcastul Lorenei - VIDEO # ProTV.md
Poliția creează un serviciu special pentru a combate propaganda de pe TikTok înaintea alegerilor parlamentare. Declarațiile șegului IGP, la Podcastul Lorenei - VIDEO
10:10
Franța și Germania vor suplimenta apărarea antiaeriană a Ucrainei, după atacurile masive ale Rusiei # ProTV.md
Franța și Germania vor suplimenta apărarea antiaeriană a Ucrainei, după atacurile masive ale Rusiei
09:50
SUA au aprobat vânzarea de sisteme Patriot în valoare de 8,5 miliarde de dolari către Danemarca # ProTV.md
SUA au aprobat vânzarea de sisteme Patriot în valoare de 8,5 miliarde de dolari către Danemarca
09:40
SUA livrează Ucrainei mini rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune
Acum 6 ore
09:20
Trei persoane au murit într-un incendiu în timpul unei manifestaţii în orașul Makassar din Indonezia - VIDEO # ProTV.md
Trei persoane au murit într-un incendiu în timpul unei manifestaţii în orașul Makassar din Indonezia - VIDEO
09:20
Bill Gates dezvăluie singura meserie pe care AI nu o va putea înlocui niciodată, nici măcar peste 100 de ani # ProTV.md
Bill Gates dezvăluie singura meserie pe care AI nu o va putea înlocui niciodată, nici măcar peste 100 de ani
09:00
Kim Jong Un promite o viață frumoasă pentru familiile „martirilor” nord-coreeni: „Nu mi-au trimis nici măcar o scurtă scrisoare” - FOTO # ProTV.md
Kim Jong Un promite o viață frumoasă pentru familiile „martirilor” nord-coreeni: „Nu mi-au trimis nici măcar o scurtă scrisoare” - FOTO
09:00
O boală infecțioasă devine mai periculoasă. Numărul deceselor la nivel mondial a crescut substanțial într-un singur an # ProTV.md
O boală infecțioasă devine mai periculoasă. Numărul deceselor la nivel mondial a crescut substanțial într-un singur an
08:40
Un cioban a fost atacat de urs în Vâlcea, România. Autoritățile române caută în continuare animalul # ProTV.md
Un cioban a fost atacat de urs în Vâlcea, România. Autoritățile române caută în continuare animalul
08:30
Zelenski vrea discuții la nivel mai înalt privind garanțiile de securitate pentru Ucraina săptămâna viitoare # ProTV.md
Zelenski vrea discuții la nivel mai înalt privind garanțiile de securitate pentru Ucraina săptămâna viitoare
08:30
Lovitură importantă pentru Trump: Justiția a decis că majoritatea taxelor vamale impuse de el sunt ilegale. Reacția președintelui american # ProTV.md
Lovitură importantă pentru Trump: Justiția a decis că majoritatea taxelor vamale impuse de el sunt ilegale. Reacția președintelui american
08:20
Maxime de până la 35 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Maxime de până la 35 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:20
Atac aerian „masiv” asupra unei regiuni ucrainene. Lovituri și explozii în două orașe
Acum 24 ore
22:20
Doliu la Kiev după atacul Rusiei cu 23 de morți, în timp ce aliații condamnă bombardamentele și liderii mondiali exclud negocieri de pace - VIDEO # ProTV.md
Doliu la Kiev după atacul Rusiei cu 23 de morți, în timp ce aliații condamnă bombardamentele și liderii mondiali exclud negocieri de pace - VIDEO
22:00
Emmanuel Macron: „Putin își bate joc de Trump, dacă nu se întâlnește cu Zelenski”
21:30
Măsuri de represalii împotriva Israelului. O țară din NATO blochează legăturile aeriene și navale # ProTV.md
Măsuri de represalii împotriva Israelului. O țară din NATO blochează legăturile aeriene și navale
21:10
JD Vance se declară gata să devină președintele SUA, „dacă, Doamne ferește, se întâmplă o nenorocire” cu Trump # ProTV.md
JD Vance se declară gata să devină președintele SUA, „dacă, Doamne ferește, se întâmplă o nenorocire” cu Trump
20:50
„Sprijin larg” pentru instruirea soldaților ucraineni în Ucraina de către țările UE. Care este condiția prealabilă ce trebuie îndeplinită # ProTV.md
„Sprijin larg” pentru instruirea soldaților ucraineni în Ucraina de către țările UE. Care este condiția prealabilă ce trebuie îndeplinită
20:40
Tragedie în Italia: Un moldovean a murit, după ce a fost strivit de un cilindru de 800 kg la locul de muncă # ProTV.md
Tragedie în Italia: Un moldovean a murit, după ce a fost strivit de un cilindru de 800 kg la locul de muncă
20:40
Tradițional, candidații PAS s-au lansat în cursa electorală în scuarul Teatrului de Operă și Balet, unde și-au enumerat realizările și au venit cu noi promisiuni - VIDEO # ProTV.md
Tradițional, candidații PAS s-au lansat în cursa electorală în scuarul Teatrului de Operă și Balet, unde și-au enumerat realizările și au venit cu noi promisiuni - VIDEO
20:10
Partidul Nostru s-a lansat în campanie într-un sat din Dondușeni: Renato Usatîi a pezentat un set din 29 de proiecte de legi lângă o fântână - VIDEO # ProTV.md
Partidul Nostru s-a lansat în campanie într-un sat din Dondușeni: Renato Usatîi a pezentat un set din 29 de proiecte de legi lângă o fântână - VIDEO
20:00
Cadillac și-a ales echipa de piloți pentru sezonul 2026. Doi veterani se întorc pe grila de start - VIDEO # ProTV.md
Cadillac și-a ales echipa de piloți pentru sezonul 2026. Doi veterani se întorc pe grila de start - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 29.08.2025
20:00
PDMM anunță că va ataca în instanță decizia CEC de a respinge cererea de înregistrare a partidului în cursa electorală - VIDEO # ProTV.md
PDMM anunță că va ataca în instanță decizia CEC de a respinge cererea de înregistrare a partidului în cursa electorală - VIDEO
19:50
Universitatea Craiova merge în grupele Conference League, FCSB în Europa League, iar CFR Cluj eliminată după înfrângerea cu Hacken - VIDEO # ProTV.md
Universitatea Craiova merge în grupele Conference League, FCSB în Europa League, iar CFR Cluj eliminată după înfrângerea cu Hacken - VIDEO
19:40
US Open: Sorana Cârstea iese din competiție, iar Jaqueline Cristian ajunge în șaisprezecimi - VIDEO # ProTV.md
US Open: Sorana Cârstea iese din competiție, iar Jaqueline Cristian ajunge în șaisprezecimi - VIDEO
19:40
US Open: Tenismenul locului 76 salvează cinci mingi de meci și elimină favoritului Khachanov - VIDEO # ProTV.md
US Open: Tenismenul locului 76 salvează cinci mingi de meci și elimină favoritului Khachanov - VIDEO
19:40
Un sindrom medical rar e tot mai răspândit în Fâșia Gaza pe fondul epuizării proviziilor esențiale # ProTV.md
Un sindrom medical rar e tot mai răspândit în Fâșia Gaza pe fondul epuizării proviziilor esențiale
19:30
„Vor fi furnizate dovezi care să arate țara unde au fost produse gazele naturale”. Cum vrea UE să pună în aplicare interdicția vizând Rusia # ProTV.md
„Vor fi furnizate dovezi care să arate țara unde au fost produse gazele naturale”. Cum vrea UE să pună în aplicare interdicția vizând Rusia
19:30
Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor: Granzii Europei și-au aflat adversarii - VIDEO # ProTV.md
Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor: Granzii Europei și-au aflat adversarii - VIDEO
19:30
Liga Campionilor: Kairat Almaty, entuziasmați să joace cu Real Madrid și Arsenal
19:10
Și candidații independenți Olesea Stamate, Andrei Năstase și Victoria Sanduța și-au anunțat lansarea în campanie pe rețelele sociale - VIDEO # ProTV.md
Și candidații independenți Olesea Stamate, Andrei Năstase și Victoria Sanduța și-au anunțat lansarea în campanie pe rețelele sociale - VIDEO
19:10
Criza de combustibil lovește Rusia: Atacurile ucrainene au redus cu 20% procesarea petrolului și au dus la scumpiri - VIDEO # ProTV.md
Criza de combustibil lovește Rusia: Atacurile ucrainene au redus cu 20% procesarea petrolului și au dus la scumpiri - VIDEO
18:50
Rusia a concentrat „până la 100.000” de soldați în apropierea unui oraș cheie din estul Ucrainei. Avertismentul lui Zelenski # ProTV.md
Rusia a concentrat „până la 100.000” de soldați în apropierea unui oraș cheie din estul Ucrainei. Avertismentul lui Zelenski
18:40
Partidul Național Moldovenesc și-a lansat campania printr-un video pe Facebook, cu mesaj pro-unire cu România - VIDEO # ProTV.md
Partidul Național Moldovenesc și-a lansat campania printr-un video pe Facebook, cu mesaj pro-unire cu România - VIDEO
18:30
Blocul Electoral Patriotic al lui Dodon, Vlah, Tarlev și Voronin s-a lansat în cursa electorală în fața Mănăstirii Căpriana - VIDEO # ProTV.md
Blocul Electoral Patriotic al lui Dodon, Vlah, Tarlev și Voronin s-a lansat în cursa electorală în fața Mănăstirii Căpriana - VIDEO
18:20
Blocul „Alternativa” și-a lansat campania în fața Parlamentului, fără scenă, dar cu critici la adresa concurenților - VIDEO # ProTV.md
Blocul „Alternativa” și-a lansat campania în fața Parlamentului, fără scenă, dar cu critici la adresa concurenților - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.