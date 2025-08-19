Teatrul „Anton Cehov”, în plină reparație: Cît costă lucrările
Noi.md, 19 august 2025 10:30
Renovarea sălii mari a Teatrului Dramatic Rus de Stat „Anton Cehov" este în toi. O mare parte din lucrări sînt posibile datorită contribuțiilor spectatorilor.Mai exact, au fost adunați timp de un an în jur de 35 de mii de lei. Totuși, cheltuielile au crescut, întrucît în timpul renovării tavanului, a fost necesar de intervenit și la consolidarea pereților, transmite Noi.md cu referire la radio
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
10:30
Informație pentru călători: postul vamal de frontieră Palanca–Maiaki–Udobnoe va fi închis temporar # Noi.md
Activitatea postului vamal de frontieră comun Palanca–Maiaki–Udobnoe este temporar suspendată, urmare a unor măsuri de investigație desfășurate de autoritățile competente.Serviciul de frontieră recomandă cetățenilor să ia în calcul timp suplimentar pentru traversare și să opteze pentru ruta alternativă prin postul vamal de frontieră internațional „Tudora”.„Pe durata investigațiilor nu pot
10:30
Drept reacție la apariția în spațiul public a unor imagini video trucate, care prezintă un pretins buletin de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, pe care ar fi aplicată ștampila VOTAT în dreptul unui concurent electoral, Comisia Electorală Centrală vine cu precizări.Acest material este un FALS, iar scopul său este de a induce în eroare alegătorii și de a submina încredere
10:30
Renovarea sălii mari a Teatrului Dramatic Rus de Stat „Anton Cehov" este în toi. O mare parte din lucrări sînt posibile datorită contribuțiilor spectatorilor.Mai exact, au fost adunați timp de un an în jur de 35 de mii de lei. Totuși, cheltuielile au crescut, întrucît în timpul renovării tavanului, a fost necesar de intervenit și la consolidarea pereților, transmite Noi.md cu referire la radio
10:30
Cum IA a afectat reprezentanții a 700 de profesii... Poate că acest lucru te preocupă și pe tine, cititor # Noi.md
Mulți oameni se tem că inteligența artificială va înlocui oamenii la locul lor de muncă, scrie The Washington Post. Într-adevăr, IA îndeplinește cu succes 25% din sarcinile tehnice, au calculat oamenii de știință. Dar în profesiile creative, IA tinde să ajute oamenii, nu să-i înlocuiască, așa că acolo va aduce beneficii mai mult ca daune, - spune autorul articolului Youyou Zhou.*** Cum
Acum o oră
10:00
Președintele american, Donald Trump, a declarat că a început pregătirile pentru o întîlnire între liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Declarația a fost făcută într-o postare pe rețeaua Truth Social, după un apel telefonic între Trump și Putin, în cadrul unui summit multilateral la care, pe lîngă liderul de la Casa Albă, au participat Zelenski și mai
10:00
În ultimele 24 de ore (18 august 2025), fluxul de persoane prin punctele de trecere a frontierei a constituit 83 970 de traversări, anunță Poliția de Frontieră.Cele mai aglomerate puncte au fost: Aeroportul Internațional Chișinău (24 314 traversări), Leușeni (13 031), Sculeni (9 591), Cahul (6 854) și Palanca (5 859).Pe sensul de intrare în Republica Moldova, 26 de cetățeni străini au prim
Acum 2 ore
09:30
Zeci de mii de turiști vizitează săptămînal zona de agrement de la Vadul lui Vodă, pe malul Nistrului, informează Primăria municipiului Chișinău.Autoritățile menționează că datorită lucrărilor de modernizare din ultimii ani, acest spațiu de recreere a devenit una dintre cele mai atractive destinații de odihnă din apropierea capitalei. În total peste 10 milioane de lei s-au investit în infras
09:30
Putin i-a spus lui Trump că este pregătit să-l întîlnească pe Zelenski "în următoarele două săptămîni" # Noi.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întîlnit luni la Washington cu omologul său american, Donald Trump, la șase luni după vizita anterioară din Biroul Oval.Întîlnirea a avut loc în contextul prezenței mai multor lideri europeni în capitala americană, printre care Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Keir Starmer, Alexander Stubb și secretarul genera
09:00
Începînd cu 18 iulie curent, polițiștii aflați la datorie și îmbrăcați în uniformă nu mai sînt obligați să prezinte legitimația de serviciu. Modificarea este prevăzută în Legea privind activitatea Poliției și statutul polițistului.Chiar dacă nu trebuie să arate legitimația, polițistul este în continuare obligat să se prezinte nominal – să spună numele, prenumele, gradul special și unitatea din
09:00
Monitorizarea alegerilor este realizată de observatori acreditați, care urmăresc respectarea normelor democratice și buna desfășurare a procesului electoral, inclusiv etapele pregătitoare și desfășurarea votării până la centralizarea rezultatelor.În acest material IPN explică cine poate deveni observator, ce drepturi are, ce nu îi este permis și cum contribuie la credibilitatea alegerilor.
09:00
În perioada 11–15 august 2025, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) au constituit circa 800,6 milioane lei, potrivit datelor operative ale instituției.Autoritatea fiscală subliniază că pune accent pe conformarea voluntară a contribuabililor, un instrument utilizat în acest sens fiind vizitele fiscale. Astfel, în perioada menționată, angajații SFS
Acum 4 ore
08:30
Sute de locuri, disponibile în instituțiile educaționale din capitală, pentru elevii claselor I și a X-a # Noi.md
Cea de a treia etapă pentru înscrierea elevilor în clasa I-a și a X-a în instituțiile educaționale din municipiul Chișinău începe în data de 20 august și se va încheia pe 30 august, a anunțat Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport, în ședința Primăriei.„Pentru clasa a 10-a la moment mai avem 480 de locuri disponibile pentru înmatriculare, însă doar 217 sîn
08:30
Škoda Kamiq este modelul care redefinește segmentul A-SUV pentru generația urbană, mereu în mișcare, creat pentru cei ce vor confort, siguranță și stil autentic.Descoperă 5 motive principale pentru care Kamiq este alegerea ideală pentru tine: Design modern, urban și personalizabilKamiq se remarcă printr-un design robust și dinamic – cu linii clare, proporții sportive și detalii
08:00
Creștinii ortodocşi de stil vechi sărbătoresc astăzi Schimbarea la Faţă a lui Iisus Hristos.Această sărbătoare amintește de data la care Iisus, împreună cu trei dintre ucenicii Săi cei mai apropiaţi, au urcat pe muntele Tabor pentru a se ruga. În timpul rugăciunii, apostolii au văzut cum chipul Mîntuitorului s-a schimbat – faţa Lui strălucea ca soarele, iar hainele I se făcuseră albe că zăpada
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:19 august — a 231-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 134 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Schimbarea la Faţă a Domnului Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. (Dez
07:30
Astăzi natura promite o zi liniștită. Pe întreg teritoriul se prevede cer variabil, dar fără precipitații — cerul va fi uneori senin, alteori acoperit ușor de nori.Vîntul va sufla slab din direcția nord, care va aduce un aer răcoros, mai ales în orele nopții.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +26...+28°C.În centru se așteaptă +24...+26°C, iar în nord termometrele vor
07:00
Andrei Muntean, către angajații USAID Moldova: „Epoca banilor ușori, pentru care nu trebuie să-ți asumi nicio responsabilitate, s-a încheiat” # Noi.md
Diplomatul Andrei Muntean le-a recomandat angajaților USAID din Moldova, care și-au pierdut locul de muncă din cauza desființării acestei organizații de către noua administrație de la Casa Albă, să-și amintească celebrul slogan al lui Lenin „Învățați, învățați și iar învățați” și să se recalifice. Pentru că, în opinia sa, epoca banilor ușori, pentru care nu trebuie să-ți asumi nicio responsabilita
07:00
Denis Roșca: „Moldova trebuie să devină un exemplu regional în domeniul calității produselor alimentare” # Noi.md
„Nu trebuie să luptăm doar cu consecințele, trebuie să înțelegem cauzele și să le înlăturăm”, a declarat liderul partidului „Alianța MOLDOVENII”, Denis Roșca, cu privire la necesitatea unor reforme sistemice în domeniul sănătății.Denis Roșca a declarat la cea de-a 6-a masă rotundă națională organizată la Chișinău despre necesitatea unor schimbări radicale în sistemul de sănătate și în abordări
Acum 6 ore
06:30
„În timpul ploilor, toate deșeurile ajung în rîu, mai jos cineva pescuiește, iar apoi ne întrebăm de ce oamenii au cancer” — expertul a identificat încălcări grave în amplasarea instalațiilor de prelucrare a deșeurilor.Fostul președinte al fundației ECODAVA, Oleg Sclifos, a prezentat la masa rotundă organizată la Chișinău o analiză a problemelor ecologice concrete legate de gestionarea deșeuri
06:00
PSRM: Discriminarea cetățenilor moldoveni care locuiesc în regiunea transnistreană este o crimă împotriva propriului popor # Noi.md
PSRM a criticat dorința autorităților de a reduce numărul secțiilor de votare de pe malul stîng al Nistrului la viitoarele alegeri parlamentare.{{831265}}Socialiștii califică restricționarea drepturilor electorale ale locuitorilor din Transnistria drept o discriminare.„Astăzi, Maia Sandu și partidul său promovează în mod conștient o politică a segregării, lipsind peste 260 de mii de cetățe
05:30
Oficialii irakieni au început excavarea a ceea ce se crede a fi un mormînt comun făcut de un grup extremist din Statul Islamic, în timpul ravagiilor prin țară acum aproximativ un deceniu, scrie AP.Autoritățile locale colaborează cu sistemul judiciar, cu anchetele criminalistice, cu Fundația Martirilor din Irak și cu direcția pentru morminte comune pentru a efectua excavarea unui crater situat
Acum 8 ore
04:30
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunță continuarea programului de consultații profilactice gratuite, finanțate din fondul măsurilor de profilaxie.În perioada 18–22 august, echipele mobile de medici specialiști vor efectua investigații radiologice ale cutiei toracice în mai multe localități din raionul Ialoveni.Conform programului stabilit, complexul radiodiagnostic mobil
03:30
În perioada 18 – 27 august 2025, Ministerul Finanțelor desfășoară o nouă rundă de subscriere pentru valorile mobiliare de stat (VMS), disponibilă pe platforma online eVMS.md.Aceasta este a doua din cele trei sesiuni planificate pentru trimestrul III al anului curent.În cadrul acestei etape, persoanele fizice pot investi în obligațiuni de stat cu următoarele maturități și dobânzi:3 ani
Acum 12 ore
02:30
Căminele Universității Tehnice a Moldovei din campusul Rîșcani se modernizează digital.Potrivit vice-rectorului, Dinu Țurcanu, studenții vor putea intra acum folosind amprenta, cardul, codul QR sau NFC, transmite realitatea.mdAccesul va fi automatizat și securizat pentru fiecare student care are contract valid de cămin. În plus, sistemul va fi completat cu camere video de supraveghere, pen
01:30
Începînd cu 23 august, cetățenii care dețin animale în gospodăriile casnice vor beneficia de certificat veterinar gratuit pentru mișcarea acestora, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.Decizia vine în urma modificărilor legislative ce prevăd ca identificarea și mișcarea animalelor să fie acoperite integral de stat prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ANSA.Această măsur
01:00
Unele pasiuni, aparent simple, pot deveni adevărate surse de venit. Maxim Bivol, un tînăr din capitală, transformă plastilina în artă, realizînd sculpturi inspirate de desene animate, jocuri sau benzi desenate, pe care le vinde inclusiv la comandă.Maxim Bivol, un tînăr de 18 ani, are un talent aparte: creează sculpturi unice din plastilină, inspirate din desene animate, jocuri video și benzi d
00:30
În România se adună trufe, care apoi ajung în cele mai bune restaurante din Europa: cît costă un kilogram # Noi.md
Preparate de stele Michelin, asezonate cu trufe româneşti. 5 tone de trufe culese din codrii Iaşilor vor ajunge în restaurante celebre din străinătate.Preţioasele ciuperci sînt culese de angajaţii unei firme din Fălticeni, care a cîștigat licitaţia organizată de Direcția Silvică Iaşi.Un kilogram de trufe este plătit la noi cu aproximativ 180 delei românești şi revîndut cu cel puţin 100 de
00:00
Cea de-a 12-a ediție a Jocurilor Mondiale s-a încheiat duminică la Chengdu, China.Aproape 4.000 de sportivi din peste 110 țări și regiuni au concurat în 34 de sporturi, 60 de discipline și 256 de probe, transformând competiția în cea mai amplă și mai incluzivă ediție din istorie, notează romanian.cgtn.Sportivi dintr-un număr record de 83 de țări și regiuni au urcat pe podium. China a domin
00:00
Cu cinci ani în urmă, chinezul Qin Feng și-a cumpărat un papagal micuț. Atunci, bărbatul nu bănuia că pasărea, care a primit numele Xiao Gu, va deveni vestită în întreaga lume.{{811718}}Crescînd, papagalul i-a arătat stăpînului său de ce este capabil: Xiao Gu a stabilit un record mondial în ceea ce privește viteza de recunoaștere a zece culori (în rîndul papagalilor). Potrivit Oxu.Az, ju
18 august 2025
23:30
Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat speranța că în decurs de una sau două săptămîni va fi posibilă rezolvarea conflictului din Ucraina.„Vom mai avea întîlniri, vom discuta, vom rezolva diverse probleme. Cred că niciunul dintre aceste conflicte nu este extrem de complicat. Cred că și președintele Putin dorește să găsească o soluție. Sper că într-o anumită perioadă de timp, dar nu foar
23:30
NASA și Google colaborează pentru a testa un asistent medical bazat pe inteligență artificială, conceput pentru a sprijini astronauții în misiunile de lungă durată, în care întîrzierile în comunicarea cu Pămîntul fac imposibile consultările medicale în timp real.NASA, care se angajează într-o nouă eră a zborurilor spațiale umane cu programul său Artemis, colaborează cu Google pentru a testa un
23:30
Poliția: Organizația „Șor” implică minori și reprezentanți ai unor comunități etnice în proteste plătite # Noi.md
Organizația criminală „Șor”, prin intermediul persoanelor interpuse, implică minori și reprezentanți ai diferitor comunități etnice, promițîndu-le plăți ilegale, cu scopul de a crea dezbinare și de a instiga oamenii la ură.În această seară, cetățeni de etnie romă și găgăuză au fost atrași în proteste plătite, organizate în apropierea unor instituții și obiective de interes public din capitală.
23:00
Astăzi, la Casa Albă, are loc întâlnirea dintre fostul președinte al SUA, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.Trump a declarat că mizează pe înțelegeri în urma discuțiilor cu liderii UE și cu Zelenski, care ar putea duce la o întâlnire trilaterală cu Rusia. Potrivit acestuia, „cu toții am prefera o încetare imediată a focului, în timp ce lucrăm la un acord de pace pe ter
23:00
Trump îl va informa pe președintele rus Vladimir Putin după întrevederea cu liderii europeni # Noi.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, spune că plănuiește să îl sune pe Vladimir Putin după discuțiile de astăzi la Casa Albă cu liderii europeni și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.„El (Putin – n.r.) așteaptă apelul meu cînd vom încheia această întîlnire”, a spus Trump.Președintele Statelor Unite a declarat că, în cadrul convorbirii telefonice, va ridica ideea unei întîln
23:00
Președintele SUA, Donald Trump, după întîlnirea tête-à-tête cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că, deocamdată, este mulțumit de desfășurarea negocierilor.„Am avut o zi foarte frumoasă, s-au întîmplat multe lucruri bune astăzi, au avut loc discuții foarte importante despre cum să punem capăt acestor crime împotriva oamenilor”, a spus el luni, la finalul întrevederii cu Zel
23:00
China solicită un acord de pace echitabil și durabil, acceptabil pentru toate părțile, în Ucraina # Noi.md
China speră că toate părțile implicate și interesate în criza din Ucraina vor participa la negocierile de pace și vor lucra pentru a asigura cât mai repede un acord de pace echitabil și durabil, acceptabil pentru toate părțile, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning.Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și liderii europeni se vor întâlni luni la
23:00
Interviu în vestita revistă Saga Madazine, cu actrița Helen Mirren, în care aceasta spune că un James Bond feminin este pur și simplu de neimaginat, asta în ciuda faptului că îmbrățișează valorile feministe.„Nu poți avea o femeie. Pur și simplu nu funcționează. James Bond trebuie să fie James Bond, altfel devine altceva”, spune Mirren, posesoare și a unui premiu pentru cea mai bună actriță în
22:30
Vicecampioana olimpică Anastasia Nichita a devenit mămică pentru prima oară.Luptătoarea, medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, a adus pe lume o fetiță și a postat un video emoționant pe rețelele de socializare, în care face marele anunț. În imagini apare mâna Anastasiei și a lui Mircea, care se unesc cu bebelușul nou-născut.Primul tău strigăt ne-a f
22:00
Seceta și valurile de căldură lasă urme vizibile în pădurile din Republica Moldova. Stejarii și alte specii sînt amenințați de dăunători, care profită de condițiile climatice extreme. În aceste zile, specialiștii de la Agenția „Moldsilva” desfășoară intervenții masive pentru protejarea arborilor.Trombarul ghindei, un gîndac ce atacă semințele de stejar, dă mari bătăi de cap silvicultorilor din
Acum 24 ore
21:30
Primul și cel mai important lucru pe care intenționează să-l asigure producătorilor partidul politic Alianța „MOLDOVENII” este accesul la credite pe termen lung, credite de investiții în moneda națională pe 15 ani, cu o dobîndă anuală de 3%.O astfel de opinie a exprimat președintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, în cadrul emisiunii „Главное” de la TVC-21.Potrivit
21:00
Amnesty International: Israelul desfăşoară o "campanie deliberată de înfometare" în Fîşia Gaza # Noi.md
Israelul desfăşoară o "campanie deliberată de înfometare" în Fîşia Gaza, a declarat Amnesty International într-un comunicat publicat luni, în timp ce ONU şi numeroase ONG-uri continuă să avertizeze asupra foametei iminente, relatează AFP.Această campanie "distruge sistematic sănătatea, bunăstarea şi structura socială" din Gaza, a scris organizaţia pentru apărarea drepturilor omului după ce a r
20:30
Qantas Airways, compania aeriană națională a Australiei și cel mai mare transportator aerian din țară, a fost amendată cu 90 milioane de dolari australieni (58,64 milioane de dolari americani) pentru concedierea ilegală a 1.800 de angajați de la sol și înlocuirea lor cu subcontractori în timpul pandemiei de COVID-19, transmite Noi.md cu referire la agenția Reuters.La aplicarea sancțiunii aprop
20:30
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză un grup de deputați PAS și un judecător, care, împreună cu controversatul bancher Gherman Gorbunțov, au anulat în ședință secretă ordonanța de scoatere de sub urmărire penală a lui Renato Usatîi.Liderul Partidului Nostru afirmă că astfel cei din PAS ar încerca să șantajeze Partidul Nostru să facă alianță după alegerile parlamentare din toamnă. În
20:30
„Chirița în provincie”, cel mai longeviv spectacol al Teatrului Național „Eugène Ionesco", s-a jucat în acest weekend în decorul pitoresc de la Orheiul Vechi.Scrisă de Vasile Alecsandri în 1850, comedia continuă să impresioneze publicul prin satirizarea moravurilor societății. Evenimentul este parte a Programului Național „Acces la Cultură", lansat de Ministerul Culturii, scrie Noi.md cu refer
19:30
Victor Marahovschi: „Sînt necesare măsuri decisive pentru a permite dezvoltarea normală a afacerilor” # Noi.md
Autoritățile din Moldova, pe de o parte, spun că dezvoltă economia, iar pe de altă parte, impun amenzi mari întreprinderilor și organizează show-uri în birourile companiilor. Este necesar de întreprins o serie de măsuri simple, dar decisive, pentru a permite întreprinderilor din țara noastră să funcționeze și să se dezvolte în mod normal.Această opinie a fost exprimată de juristul, secretarul
19:30
Parada planetelor va putea fi văzută în noaptea de marți - patru corpuri cerești, Mercur, Venus, Jupiter și Luna, se vor alinia pe cerul emisferei nordice, au anunțat reprezentanții Laboratorului de Astronomie Solară al Institutului de Cercetări Spațiale (IKI) al Academiei Ruse de Științe.{{821951}}„Patru corpuri cerești strălucitoare, Mercur, Venus, Jupiter și Luna, se vor alinia în această n
19:30
Poliția de Frontieră anunță că sezonul de vînătoare este deschis pînă la data de 31 martie 2026. În acest context, autoritățile atrag atenția vînătorilor asupra necesității de a respecta cu strictețe prevederile legale și regulile stabilite pentru desfășurarea activităților de vînătoare în zona de frontieră.Astfel, se recomandă respectarea următoarelor reguli: {{831920}}Obținerea aviz
19:00
Numărul tinerilor bolnavi de cancer, tot mai mare în R. Moldova: cauzele, explicate de medici # Noi.md
Numărul tinerilor din R. Moldova diagnosticați cu tumori maligne este în creștere.Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în anul 2024, au fost înregistrate, în medie, 37,3 cazuri noi de cancer la 100.000 de persoane cu vîrste cuprinse între 15 și 34 de ani, mai mult decît în 2023, cînd au fost notate 36,1 cazuri. Potrivit medicilor, această tendință îngrijorătoare este asociată,
18:30
Trump va anula votul prin corespondență: „O catastrofă monstruoasă, care trebuie oprită imediat” # Noi.md
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că intenționează să reformeze sistemul electoral american, renunțînd la votul prin corespondență. Potrivit acestuia, această practică nu numai că este depășită, dar și deschide calea pentru fraude la scară largă.{{831591}}„Intenționez să conduc mișcarea pentru renunțarea la votul prin corespondență și, dacă tot am adus vorba, la renunțarea la dispoziti
18:30
Poliția de Frontieră continuă destructurarea unei organizații infracționale specializată în migrație ilegală # Noi.md
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest, sub coordonarea Procuraturii Hîncești, au reținut alți trei membri ai unei grupări infracționale implicate în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini de origine asiatică.Bănuiții, cetățeni ai Republicii Moldova cu vîrstă cuprinsă de 19 - 20 de ani, sînt vizați în două cazuri de organizare a migrației ilegale la fronti
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.