Prognoza meteo pentru 15 august
Noi.md, 15 august 2025 07:30
Pe parcursul zilei, pe întreg teritoriul țării se așteaptă vreme predominant senină, fără precipitații.Vîntul va sufla slab pînă la moderat, din nord-est.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +31...+33°C.În centru se așteaptă +29...+31°C, iar în nord termometrele vor indica +26...+28°C.
Acum 5 minute
08:00
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar a slăbit față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a mai cîștigat de la moneda unică europeană mai mult de 1 ban, dar a cedat dolarului american aproape 2,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 15 august un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,5951 lei p
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:15 august — a 227-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 138 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Aducerea moaştelor Sf. Mc. Arhidiacon ŞtefanCe se sărbătorește în lume: Ziu
Acum 30 minute
07:30
07:30
Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane, afiliate cu Federația Rusă și Republica Kîrgîzstan.Printre acestea se numără trei companii ce îi aparțin oligarhului Ilan Șor, și care au ca scop mascarea fluxurilor reale de bani și evitarea sancțiunilor impuse de Occident împotriva Rusiei. Este vorba despre companiile: „A7”, „A71” și „A7-AGENT”, despre
Acum o oră
07:00
Fostul prim-ministru al Moldovei, Vlad Filat, a făcut bilanțul celor patru ani de guvernare a partidului Acțiune și Solidarității (PAS), subliniind că în această perioadă au avut loc schimbări importante în configurația forțelor politice din țară. {{831444}} Potrivit politicianului, actuala guvernare deținea controlul absolut. Cu toate acestea, el consideră că rezultatul nu a fost în favoa
07:00
„Lacurile, rîurile mici și izvoarele pur și simplu au dispărut– dacă acum 15-20 de ani ne scăldam în rîul Bîc, acum în unele locuri cursul ape a fost întrerupt”, a declarat Alexandru Sainsus, reprezentantul asociației „Arboretum”, prezentînd statistici îngrijorătoare privind resursele de apă.Alexander Sainsus, reprezentantul asociației ecologice „Arboretum”, a luat cuvîntul la cea de-a cincea
Acum 2 ore
06:30
Vasile Chirtoca: „Fără un organ de stat responsabil, nu are sens să vorbim despre reabilitarea rîurilor” # Noi.md
Președintele companiei Daac Hermes, Vasile Chirtoca, în cadrul celei de-a cincea mese rotunde naționale organizate la Chișinău, a identificat o serie de probleme tehnice și organizatorice importante în domeniul ecologiei și gestionării resurselor de apă.El a atribuit înrăutățirea stării rîului Bâc și a altor rîuri mici din Moldova lipsei unei atitudini sistematice față de conservarea cursului
Acum 4 ore
05:30
Diamant de 2 carate descoperit în parcul național din Arkansas va fi folosit pentru inel de logodnă # Noi.md
Micherre Fox din Manhattan a petrecut cîteva săptămîni în parcul statal în luna iulie, după ce a decis să caute un diamant, potrivit unui comunicat de presă al lui Waymon Cox, asistentul superintendentului parcului statal Crater of Diamonds.Femeia în vîrstă de 31 de ani a căutat diamante în cea mai mare parte a lunii iulie într-un cîmp de 37 de acri care face parte din suprafața erodată a unui
05:30
Corneliu Popovici: "Avertismentul SUA către România: Lecții pentru Moldova înainte de alegeri" # Noi.md
"Raportul Departamentului de Stat al SUA, publicat recent, dedicat României, arată cum libertatea de exprimare, independența justiției și transparența alegerilor pot fi puse la încercare chiar și într-un stat membru al Uniunii Europene". Cu o astfel de postare în rețelele sociale a venit Corneliu Popovici, fostul ministru al Educației, notează Noi.md."Avînd în vedere asemănările dintre procese
04:30
Autorităţile argentiniene anchetează moartea a 87 de pacienţi din mai multe spitale, care au consumat fentanil medical contaminat cu o bacterie.O plîngere a fost depusă de Administraţia Naţională a Medicamentelor, Alimentelor şi Tehnologiilor Medicale din Argentina (Anmat), după ce un spital a descoperit bacteriile Klebsiella pneumoniae şi Ralstonia pickettii în fentanil medical, un opioid, ad
Acum 6 ore
03:30
Implementarea Regulamentului european privind libertatea presei (EMFA), obligatoriu în toate statele membre UE din 8 august.Media Freedom Act susţine libertatea presei, pluralismul mass-media, responsabilitatea editorială, avînd nevoie de adaptare a legislaţiei naţionale, în special pentru definirea clară a furnizorului de servicii mass-media, dincolo de televiziune şi radio, precum şi pentru
02:30
Al 12-lea album al supervedetei muzicale Taylor Swift va fi lansat pe 3 octombrie, a dezvăluit miercuri starul pop american pe site-ul său şi pe rețelele sociale.The Life of a Showgirl' va cuprinde 12 piese, printre care un duet cu Sabrina Carpenter, pe care hitul mondial 'Espresso' a propulsat-o, de asemenea, la rangul de superstar pop.Marți, Taylor Swift a zguduit internetul anunțänd lan
Acum 8 ore
01:30
Primăria Chișinău: Investiții majore în reparația blocurilor sanitare din instituțiile educaționale # Noi.md
Primăria municipiului Chișinău anunță finalizarea lucrărilor de reabilitare capitală a 25 de blocuri sanitare din 13 instituții educaționale ale orașului.Instituții unde au fost realizate lucrările:Grădinița Nr. 26 – 2 blocuriGrădinița Nr. 62 – 1 blocGrădinița Nr. 75 – 1 blocGrădinița Nr. 116 – 4 blocuriGrădinița Nr. 119 – 4 blocuriGrădinița Nr. 143 – 1 blocGrădiniț
01:00
Bloggerul american și pilotul începător Ethan Go nu poate părăsi baza chiliană din Antarctica de două luni, după ce a aterizat fără autorizație cu avionul. Informația a fost transmisă de NBC San Diego.Călătorul în vîrstă de 19 ani intenționa să stabilească un record mondial, devenind cel mai tînăr pilot care a efectuat un zbor solo deasupra tuturor continentelor. În loc de ruta planificată pes
00:30
Anul acesta se marchează 20 de ani de la inițierea de către președintele Xi Jinping a conceptului celor doi munți, și anume că „apele limpezi și munții verzi sînt resurse inestimabile, comparabile cu aurul și argintul”. Un sondaj global realizat de CGTN, la care au răspuns 24.515 respondenți din 48 de țări, arată că initiative președintelui chinez se bucură de un sprijin larg, reflectînd apreciere
00:30
Pastile cu efect psihotrop tăinuite au fost găsite în rezultatul controlului la postul vamal Palanca, notează Noi.md.Preparatele au fost descoperite de vameși ca urmare a controlului fizic detaliat al bagajelor pasagerilor ce veneau din Ucraina, la bordul unui autocar.{{830989}}Pe caz este documentat este un nerezident, în vîrstă de 31 de ani.Substanțele identificate se regăsesc în lis
00:00
Arheologii au găsit în largul coastei Carolinei de Nord nave scufundate din secolul al XVIII-lea # Noi.md
Arheologii au descoperit în largul coastelor Carolinei de Nord patru nave scufundate din secolul al XVIII-lea, printre care se află, probabil, rămășițele navei „La Fortuna”, un corsar spaniol din Cuba, care a explodat în timpul unui atac în 1748.Rămășițele au fost găsite în apropierea orașului Brunswick, un important port colonial de pe coasta de sud a Carolinei de Nord. Orașul a fost prima aș
Acum 12 ore
23:30
În România lucrările de construcție a unei centrale fotovoltaice din comuna Ștefan cel Mare, județul Călărași, realizată de o companie chineză, s-au încheiat oficial, scrie romanian.cri.cnCentrala are o putere instalată de 31,8 megawați și este proiectată să funcționeze timp de 25 de ani. Ea poate produce anual aproximativ 42 milioane de kilowați/oră de energie electrică, echivalentul reduceri
23:30
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a fost vizitată de rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Emil Ceban, însoțit de șeful Departamentului Medicină Preventivă, Serghei Cebanu.În cadrul întrevederii cu directorul ANSP, Nicolae Jelamschi, au fost abordate aspecte privind colaborarea între instituții, notează Noi.md.Discuțiile au vizat capac
23:00
Conflictul dintre culte în raionul Rîșcani continuă: Predicile preotului s-au transformat în lecții politice # Noi.md
Continuă conflictul cultelor în raionul Rîșcani. Un preot de la Mitropolia Moldovei a mers la Grinăuți, unde a ținut o predică nuanțată politic. Sergiu Ivanov respinge ideea că a făcut propagandă.Preotul Sergiu Ivanov a ținut „lecții politice”, stîrnind nemulțumirea enoriașilor și a opiniei publice. În special, el a comentat războiul din Ucraina și acțiunile autorităților din Republica Moldova
23:00
Ion Creangă, internat în spital după arest: Ce se întîmplă în dosarul pentru trădare de patrie # Noi.md
Judecat pentru trădare de patrie, Ion Creangă este tot mai aproape de a-și afla sentința.Procurorul de caz afirmă că au mai rămas cîteva ședințe, în care fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului urmează să fie audiat, după care ar urma să fie pronunțată decizia. Audierile urmau să aibă loc astăzi, Creangă însă nu s-a prezentat în instanță din cauza unor probleme de sănătate, el fiind i
23:00
Două persoane au murit și alte cîteva s-au îmbolnăvit în Franța, în urma unei posibile contaminări cu bacteria Listeria, după ce au consumat brînzeturi moi, vîndute în supermarketuri din toată țara.Ministerul Sănătății din Franța a anunțat că persoanele respectve aveau vîrste cuprinse între 34 și 95 de ani, una dintre victime suferind deja de afecțiuni medicale grave.{{828875}}Primele cazu
22:30
După verdictul Curții de Apel din Atena privind extrădarea lui Vlad Plahotniuc, în cel mult 20 de zile ar trebui să vină și răspunsul ministerului elen al Justiției, ca ulterior acesta să fie adus în Moldova.Potrivit experților, decizia este una tehnică, avînd în vedere că magistrații de la apel au acceptat extrădarea în procedură simplificată. Odată escortat la Chișinău, fostul lider PD va fi
22:30
La Bălți, a pornit cea de-a doua etapă a programului de instruire destinat antreprenorilor debutanți, care se va desfășura timp de trei zile, notează Noi.md.Funcționarii Serviciului Vamal le prezintă participanților informații esențiale pentru desfășurarea activității comerciale internaționale: pașii necesari pentru import și export, mecanismele de garantare a datoriei vamale, modalitățile de
21:30
Denis Rosca: „Toți cei care au folosit sistemul judiciar în interes propriu, au devenit victimele acestuia” # Noi.md
În Moldova, toți politicienii care au folosit sistemul judiciar în interes propriu, după ce și-au pierdut influența, au devenit ei înșiși victime ale acestui sistem.Această opinie a fost exprimată de președintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, în cadrul emisiunii „Главное” de la TVC-21.El consideră, de asemenea, că de dosarele judiciare trebuie să se ocupe justiția,
21:00
Unul dintre cei mai periculoși țînțari din lume a ajuns în Ucraina: riscuri pentru sănătate # Noi.md
În Ucraina a fost depistat țînțarul tigru (Aedes albopictus), considerat unul dintre cei mai periculoși din lume, capabil să transmită peste 20 de virusuri grave, inclusiv febra West Nile, dengue și Zika, transmite Unian.Specialiștii avertizează că, spre deosebire de speciile locale, țînțarul tigru înțeapă chiar și în timpul zilei, fără să fie deranjat de soare. Mușcătura acestuia poate provoc
21:00
Cipru trece printr-un val de căldură, meteorologii anunțînd că în cursul zilei de joi temperaturile ar putea urca pînă la 45 de grade Celsius în zonele din interiorul insulei, transmite DPA. {{831378}} Miercuri, stația meteorologică amplasată în satul Lefkara, aflat la aproximativ 20 de kilometri distanță de coastă, a înregistrat temperatura de 46,1 grade Celsius, conform televiziunii cipr
20:30
Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, s-a întîlnit joi cu omologul său thailandez, Maris Sangiampongsa, la An’ning, provincia Yunnan din sud-vestul Chinei, cu ocazia celei de-a 10-a reuniuni a șefilor diplomației din cadrul Cooperării Lancang-Mekong, scrie romanian.cri.cnAnul acesta se împlinesc cinci decenii de la stabilirea relațiilor diplomatice între China și Thailanda, eveniment marcat su
20:30
Festivalul de Film de la Veneția a fost piratat: datele personale ale participanților și vizitatorilor au ajuns pe internet # Noi.md
Mulți vizitatori și participanți de vază ai Festivalului de Film de la Veneția, precum și jurnaliști acreditați, au primit o notificare alarmantă că serverele festivalului au fost piratate și că a avut loc o scurgere masivă de date.Potrivit Oxu.Az, cu referire la rg.ru, hackerii au obținut acces la informațiile personale ale tuturor celor care au legătură cu festivalul, l-au vizitat sau au luc
20:00
Un copil este căutat cu disperare de salvatori, după ce a plecat de acasă în această după-amiază și nu s-a mai întors.Hainele acestuia au fost găsite în preajma unui iaz din proximitatea localității Tuzara, din raionul Călărași, scrie pulsmedia.md.{{830364}}Rudele din Călărași au anunțat poliția că nepotul lor, un băiat de 14 ani, a plecat de acasă într-o direcție necunoscută și nu s-a mai
20:00
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) anunță că, în seara zilei de 13 august 2025, trei aeronave înmatriculate în Ucraina au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești, unde vor fi păstrate temporar și vor beneficia de lucrări de mentenanță.Potrivit Autorității Aeronautice Civile, avioanele, destinate misiunilor de căutare-salvare, au efectuat zborul în baza unei autorizații emise de AAC,
20:00
Miercuri seara, în provincia olandeză Frisia, un balon cu pasageri a aterizat forțat. În urma accidentului, o persoană a murit, iar șase au fost rănite.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat canalul de televiziune NOS, cu referire la serviciile locale de urgență. Se precizează că accidentul a avut loc într-un cîmp lîngă satul De Hove, în jurul orei 21:00, ora locală. În timpul ateri
19:30
Peste 100 de cadre didactice și manageriale din instituțiile de învățămînt din țară, precum și angajați ai centrelor de zi comunitare din municipiul Chișinău și din raioanele Hîncești și Ștefan Vodă participă la o serie de instruiri privind sprijinul psiho-emoțional al copiilor refugiați și al celor din medii vulnerabile.Instruirile abordează teme precum aplicarea unor tehnici practice de gest
19:00
Dacă tendința actuală de scădere a natalității în Suedia se va menține, țara se va fi nevoită să închidă o grădiniță și o creșă din zece în următorii 10 ani.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a relatat ziarul Dagens Nyheter.Conform datelor sale, criza demografică din țară capătă proporții amenințătoare. {{830660}}„Acum doi ani am observat prima reducere a numărului de copii”, povest
19:00
Pretura sectorului Botanica din capitală, în colaborare cu Idea Music Studio, invită toți doritorii sîmbătă, 16 august, să petreacă o seară de vară perfectă, plină de ritmuri live și voie bună, notează Noi.md.Evenimentul se va desfășura în Parcul „Valea Trandafirilor”, începînd cu ora 18:00.Programul cuprinde:-18:00 – Concertul copiilor – Micii artiști urcă pe scenă după o vară plină d
19:00
Victor Marahovschi: „Reintegrarea nu este o înțelegere geopolitică, dar o decizie internă a Moldovei” # Noi.md
În procesul de soluționare a conflictului din Transnistria, trebuie exclusă presiunea externă și de înțeles că reintegrarea nu este o înțelegere geopolitică, dar o decizie internă a Moldovei, iar cei care sugrumă Transnistria cu sancțiuni, închideri și izolare nu vor să obțină pace, dar discordie.Această opinie a fost exprimată de juristul, secretar general al partidului politic Alianța „MOLDO
Acum 24 ore
18:30
China introduce un nou tip de viză profesioniștilor străini în domeniul științific și tehnologic # Noi.md
Premierul chinez Li Qiang a emis recent un ordin privind revizuirea Regulamentului de intrare și ieșire din China a cetățenilor străini.Noile reglementări vor intra în vigoare începînd cu 1 octombrie 2025, scrie romanian.cri.cn.Conform documentului, va fi introdus un nou tip de viză „K”pentru pașapoartele obișnuite, destinată profesioniștilor străini din domeniul tehnico-științific care în
18:30
Pretura sectorului Centru a venit cu o atenționare către locuitorii și oaspeții capitalei, notează Noi.md.Astfel, în data de 13 august, s-au desfășurat lucrări de vopsire a băncilor în scuarul Mihai Eminescu, situat pe bd. Ștefan cel Mare, 79.În acest sens, reprezentanții Preturii Centru recomandă prudență tuturor vizitatorilor scuarului.
18:00
Nu este departe ziua în care țara va trebui să aleagă – să existe în continuare ori să dispară – iar interesul nostru național acum este refacerea economiei. Cu această declarație a venit, în cadrul emisiunii „Главное” de la TVC21, reprezentantul Partidului Nostru, Igor Cujba. El a adăugat că, pentru aceasta, este nevoie de oameni profesioniști. „Acum cel mai important este să reconstruim
18:00
Persoanele care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, aruncînd în adiacentul casei sale un obiect exploziv - au fost reținute astăzi, în timp ce încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău. La moment, ofițerii desfășoară mai multe percheziții pe acest caz, iar din primele constatări- motivul suspecților ar fi legat de interese econo
18:00
Președintele SUA, Donald Trump, nu dorește să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei, prioritatea sa fiind diplomația. Despre acest lucru a declarat purtătoarea de cuvînt a Casei Albe, Caroline Leavitt, în cadrul unei emisiuni pe canalul Fox News.„Președintele dispune de numeroase instrumente pe care le poate utiliza în caz de necesitate”, a spus ea, răspunzînd la întrebarea despre cum Trump ar
17:30
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și Agenția de Dezvoltare Regională Chișinău au semnat contractul de finanțare, în valoare de 63 milioane lei, pentru restaurarea și reabilitarea clădirii istorice din centrul capitalei: clădirea fostei conduceri a Zemstvei guberniale.Proiectul va opri procesul de degradare a imobilului, păstrînd detaliile arhitecturale autentice și memoria cole
17:30
Cum să reintegrăm Moldova și să îi asigurăm securitatea națională – aceasta este întrebarea principală la care vor căuta răspuns participanții la cea de-a opta Masă rotundă națională.Tema următoarei discuții publice: „Reintegrarea Moldovei și securitatea națională”Masa rotundă va avea loc pe 15 august la Chișinău. Transmisiunea va începe la ora 10:30.Discuția va fi transmisă în direct
17:00
Pe șos. Hîncești continuă lucrările de modernizare a carosabilului.În prezent, echipele de drumari intervin la așternerea stratului de uzură pe tronsonul cuprins între str. Lech Kaczynski și str. Miorița. Ulterior, lucrările vor avansa pe segmentul dintre str. Miorița și str. Sihastrului.Înaintea aplicării stratului final de asfalt, pe aceste tronsoane au fost realizate lucrări pregătitoar
17:00
Oamenii legii reamintesc că viteza excesivă nu este doar o cifră, ci un pericol real pentru viață, notează Noi.md.În ultimele două luni ale acestui an, 482 șoferi au rămas fără dreptul de a conduce pentru o perioadă determinată, după ce au depășit limita legală de viteză.{{828308}}"Suspendarea permisului este temporară, iar pierderea unei vieți este definitivă. Adaptează viteza la condiții
16:30
Unul dintre candidații independenți, care intenționa să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a renunțat.Este vorba despre Marcel Darie, care a restituit, pe 13 august, listele de subscripție la Comisia Electorală Centrală (CEC), fără a solicita înregistrarea în cursa electorală.Marcel Darie solicitase permisiunea de a colecta semnături în sprijinul candidaturii sale pe 23
16:30
Începînd cu luna august curent, beneficiarii statutului de protecție temporară pot renunța oficial la acesta, atît la subdiviziunile sale teritoriale, cît și în afara țării, prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova.Pentru a renunța la protecția temporară, solicitanții trebuie să depună o cerere scrisă (poate fi descărcată aici), personal sau prin re
16:30
Începînd cu 15 august 2025, ora 08:00, PTFS „Leova–Bumbăta” va funcționa în regim 24/24 de ore, oferind participanților la trafic o nouă opțiune de traversare a frontierei în orice moment al zilei sau al nopții.Decizia a fost luată de comun acord de autoritățile de frontieră și vamale din Republica Moldova și România, pentru a spori mobilitatea și confortul cetățenilor.{{828751}}Avantajele
16:30
Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, a semnat un ordin care va schimba abordarea patologiei oncologice.Potrivit informațiilor furnizate de guvern, începînd de astăzi, Ministerul Sănătății organizează și desfășoară tratamente chimioterapeutice în cadrul spitalelor raionale și în Spitalul Clinic din Bălți.„Aducem aceste tratamente, care nu sînt atît de complicate ca administrare, mai aproape
16:00
Președintele Vladimir Putin, în cadrul pregătirilor pentru întîlnirea cu omologul său american Donald Trump, a convocat o ședință cu membrii conducerii superioare, precum și cu reprezentanți ai guvernului și ai administrației prezidențiale, a informat purtătorul său de cuvînt, Dmitri Peskov.„[Administrația americană depune] eforturi destul de energice și sincere pentru a pune capăt ostilitățil
